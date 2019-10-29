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29.10.2019

Отвод войск в Золотом займет три дня - штаб ООС

Источник: Корреспондент.net

Процесс разведения войск у Золотого, начатый во вторник, 29 октября, займет не менее трех дней. 

"В целом мероприятия по разведению сил будут проходить в течение трех суток", - говорится в сообщении. 

Как известно, войска отводят на 1 км с обеих сторон. Таким образом расстояние между ними будет не менее 2 км.

На примере разведения войск в Станице Луганской в штабе ООС отметили, что из-за большого расстояния между передовыми позициями в таких районах количество обстрелов уменьшится к 0. Это даст возможность открыть пункт пропуска Золотое.

За процессом отвода войск следят наблюдатели ОБСЕ, к этому привлекают беспилотники. Командование ООС убеждает, что в случае обострения ситуации украинские военные готовы вернуться на позиции. 

Разминирование участка вблизи Золотого будет длится около 30 дней.

Стоит отметить, что с начала суток военные зафиксировали пять обстрелов, но все вне зоны участков разведения сил Золотого и Петровского. Никто из военных не пострадал.

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