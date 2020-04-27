27.04.2020
Озвучен размер дефицита бюджета за первый квартал
Источник: Корреспондент.net
Государственный бюджет за первый квартал этого года выполнен с дефицитом в размере 32,732 млрд гривен, что в 1,25 раза выше дефицита за аналогичный период предыдущего года в объеме 26,2 млрд гривен, сообщается на сайте Государственной казначейской службы Украины.
Согласно сообщению, сводный бюджет Украины в январе-марте этого года выполнен с дефицитом 17,324 млрд гривен, что в 1,9 раза выше дефицита за аналогичный период 2019 года в размере 8,97 млрд гривен.
Как известно, 13 апреля Верховная Рада приняла изменения в государственный бюджет Украины на 2020 год в связи с пандемией коронавируса, которые предполагают повышение бюджетного дефицита втрое – до 298 млрд гривен.
После внесения изменений доходы госбюджета составят 975,8 млрд гривен, расходы – 1,266 трлн гривен, предельный объем дефицита - 298,4 млрд гривен, объем государственного долга – 2,387 трлн гривен.
Объем Фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19 составит 64,7 млрд гривен.
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