20.11.2019
Озвучены объемы торговли Украины с Россией
Источник: Корреспондент.net
В январе-сентябре 2019 года Украина экспортировала в Россию товаров на 2 млрд 453 млн долларов. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.
Импорт товаров из РФ в течение отчетного периода составил 5 млрд 416 млн долл. Отрицательное сальдо внешней торговли Украина-РФ составил 2 млрд 963 млн долл.
Конкретной структуры закупок с РФ Госстатистики не приводит.
Напомним, в мае 2018 года Украина обнародовала обновленные списки компаний, на которые распространяются антироссийские экономические санкции. Так, под ограничительные меры СНБО попали 1748 физических и 756 юридических лиц.
Цель санкций - запретить бизнесу с российскими корнями работать в Украине, однако иногда они касаются и тех компаний, которые работают за пределами нашей страны, но помогают украинским производителям поставлять свой товар на российскую территорию.
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