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04.06.2020

Озвучены правила авиаперелетов в условиях пандемии

Источник: Корреспондент.net

Появились требования для восстановления авиаперелетов в условиях адаптивного карантина в Украине. Правила опубликовала Государственная авиационная служба в Facebook.
Перечень требований адресован к авиакомпаниям, работникам аэропортов и пассажирам.
 
"Среди основных требований такие. Доступ к терминалам аэропорта должен быть максимально ограничен для пассажиров, членов экипажа и персонала.
 
Должно быть введено физическое дистанцирование (1,5 метра между людьми), усиленные гигиенические процедуры и уборки.
 
В местах с высокой концентрацией пассажиров должны быть приняты меры для предотвращения очередей.
 
Должны быть введены электронные альтернативы процессов, в частности мобильная регистрация, бесконтактная посадка.
 
Все в аэропорту должны носить защитные маски: персонал и пассажиры. Персонал также должен быть в защитных перчатках", - написали в Госавиаслужбе.
 
Также рекомендуется проводить температурный скрининг всем пассажирам, а для доставки их к самолетам советуют увеличить количество автобусов.
 
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