Падение АН-26: выживший курсант рассказал о полете

Источник: Корреспондент.net

Выживший после трагической катастрофы самолета Ан-26 под Чугуевом курсант Вячеслав Золочевский уже выходит из больничной палаты на улицу и смог рассказать о трагическом полете.

У курсанта диагностировали сотрясение мозга, ушибы и ожоги. 20-летний парень лечится в Харьковском военном госпитале. Его поддерживает мать и он говорит, что "родился в рубашке".

Золочевский рассказал, что на борту самолета осваивали навигацию, запуск двигателей, радиопереговоры. Всего в салоне находились 20 курсантов и семь членов экипажа. Слава, который сидел почти рядом с кабиной пилота говорит, что полет длился нормально, но вдруг он очнулся внутри горящего самолета.

"Я, наверно, ударился головой", - вспоминает он.

Парень не мог понять, что происходит. Курсанта уберегло от сильных ожогов, вероятно, то, что его привалило фюзеляжем. Он выполз наружу. Вспоминает: когда выбрался, то пытался спасти друга – Виталия Вильхового, чье тело охватило пламя.

"Пытался тушить. Потом подбежали другие, его потушили - и все", - рассказывает парень.

На следующий день он узнал, что Виталий умер. В том самолете парень потерял всю группу: 12 одногруппников, уцелел только он.

Врачи говорят: парень не задержится в больнице, но впереди месяцы реабилитации.