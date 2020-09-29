Падение АН-26: выживший курсант рассказал о полете
Источник: Корреспондент.net
Выживший после трагической катастрофы самолета Ан-26 под Чугуевом курсант Вячеслав Золочевский уже выходит из больничной палаты на улицу и смог рассказать о трагическом полете.
У курсанта диагностировали сотрясение мозга, ушибы и ожоги. 20-летний парень лечится в Харьковском военном госпитале. Его поддерживает мать и он говорит, что "родился в рубашке".
Золочевский рассказал, что на борту самолета осваивали навигацию, запуск двигателей, радиопереговоры. Всего в салоне находились 20 курсантов и семь членов экипажа. Слава, который сидел почти рядом с кабиной пилота говорит, что полет длился нормально, но вдруг он очнулся внутри горящего самолета.
"Я, наверно, ударился головой", - вспоминает он.
Парень не мог понять, что происходит. Курсанта уберегло от сильных ожогов, вероятно, то, что его привалило фюзеляжем. Он выполз наружу. Вспоминает: когда выбрался, то пытался спасти друга – Виталия Вильхового, чье тело охватило пламя.
"Пытался тушить. Потом подбежали другие, его потушили - и все", - рассказывает парень.
На следующий день он узнал, что Виталий умер. В том самолете парень потерял всю группу: 12 одногруппников, уцелел только он.
Врачи говорят: парень не задержится в больнице, но впереди месяцы реабилитации.