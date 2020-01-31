Падение гривны: Нацбанк перестал покупать валюту

Источник: Корреспондент.net

На этой неделе Национальный банк из-за падения гривны продал на межбанке 143,5 миллиона долларов из резервов.

Как сообщается на сайте регулятора в пятницу, 31 января, на этой неделе НБУ валюту не покупал.

На прошлой неделе НБУ продал на межбанке на $26,5 миллиона больше, чем купил.

С начала года покупка валюты центробанков на межбанке остается выше ее продажи на 98 миллионов долларов.



Стоит отметить, что в январе гривна снизилась к доллару на 5,7%, а к евро на 4,7%.

Ранее в НБУ заявили, что на нынешнее снижение курса гривны повлияла сезонность. Только население с начала января продало $100 млн. Также импорт преобладал над экспортом, а компании производили выплаты дивидендов.