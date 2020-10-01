Падение индекса базовых отраслей резко замедлилось

Источник: Корреспондент.net

По итогам августа падение Индекса производства базовых отраслей замедлилось до 1,6%, что в 3,3 раза меньше, чем в июле (5,3%). Об этом говорится в обзоре Национального банка.

Регулятор отмечает, что в августе наблюдалось постепенное восстановление экономической активности.

В частности, стремительно возросла оптовая торговля на фоне улучшения показателей экспорта. Увеличение экспорта зерновых и перевозок строительных материалов обусловило замедление падения в транспорте.

Реализация государственных инфраструктурных проектов обеспечила возобновление роста в строительстве.

Отмечается, что розничную торговлю поддержали рост доходов населения, улучшение потребительских настроений и переориентация на внутренний туризм на фоне сохранения ограничений на зарубежные поездки.

Также замедлился спад в сельском хозяйстве.

При этом падение в промышленности углубилось на фоне сокращения производства в энергетике, все еще слабого инвестиционного спроса, ухудшения внешней конъюнктуры для химической продукции и исчерпания запасов семян подсолнечника, что привело к возобновлению спада в пищевой промышленности.