Падение индекса базовых отраслей резко замедлилось
Источник: Корреспондент.net
По итогам августа падение Индекса производства базовых отраслей замедлилось до 1,6%, что в 3,3 раза меньше, чем в июле (5,3%). Об этом говорится в обзоре Национального банка.
Регулятор отмечает, что в августе наблюдалось постепенное восстановление экономической активности.
В частности, стремительно возросла оптовая торговля на фоне улучшения показателей экспорта. Увеличение экспорта зерновых и перевозок строительных материалов обусловило замедление падения в транспорте.
Реализация государственных инфраструктурных проектов обеспечила возобновление роста в строительстве.
Отмечается, что розничную торговлю поддержали рост доходов населения, улучшение потребительских настроений и переориентация на внутренний туризм на фоне сохранения ограничений на зарубежные поездки.
Также замедлился спад в сельском хозяйстве.
При этом падение в промышленности углубилось на фоне сокращения производства в энергетике, все еще слабого инвестиционного спроса, ухудшения внешней конъюнктуры для химической продукции и исчерпания запасов семян подсолнечника, что привело к возобновлению спада в пищевой промышленности.