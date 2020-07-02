Падение в базовых отраслях замедлилось – НБУ

Источник: Корреспондент.net

В мае 2020 года наблюдалось постепенное восстановление экономической активности в Украине и за ее пределами на фоне ослабления карантинных ограничений. Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка, обнародованном в четверг, 2 июля.

Указано, что падение Индекса производства базовых отраслей (ИПБО) замедлилось до 8,9% по сравнению с 15,4% в апреле.

"Впрочем, сохранение ряда ограничений на деятельность отдельных секторов оставалось весомым фактором спада экономики", – отмечают в НБУ.

Указано, что падение промышленного производства замедлилось до 12,2% из-за определенной активизации внешнего спроса на фоне оптимизма, вызванного постепенным смягчением карантина.

Восстановление спроса домохозяйств на фоне улучшения потребительских настроений и роста заработных плат, а также восстановление работы непродуктовых магазинов и рынков обусловили замедление спада розничной торговли – до 3,1%.

Активизация деятельности привела к замедлению падения в производстве электроэнергии (до 8,2%) и грузооборота (до 26%), а заодно и возобновлению роста оптовой торговли (1,6%).

Несмотря на замедление темпов, спад пассажирооборота оставался значительным (до 92,3%) из-за сохранения ограничений на перевозки железнодорожным и городским транспортом на протяжении большей части месяца.

Наращивание капитальных расходов бюджета способствовало замедлению спада в строительстве (до 2,6% г/г).