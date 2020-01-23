Пакистан испытал баллистическую ракету Хатф-3

Источник: Корреспондент.net

В Пакистане военные провели успешные испытания баллистической ракеты Хатф-3 класса земля-земля. Об этом сообщает газета Daily Times со ссылкой на вооруженные силы страны в четверг, 23 января.

Этот пуск был частью учений командования Стратегических сил армии Пакистана, направленных на отработку процедур оперативной готовности. Указано, что дальность Хатф-3 составляет до 290 километров (180 миль).

Хатф-3, называемая также Газнeви – в честь правителя XI века Махмуда Газневи – это баллистическая ракета, способная нести боеголовку с ядерным зарядом.