23.01.2020
Пакистан испытал баллистическую ракету Хатф-3
Источник: Корреспондент.net
В Пакистане военные провели успешные испытания баллистической ракеты Хатф-3 класса земля-земля. Об этом сообщает газета Daily Times со ссылкой на вооруженные силы страны в четверг, 23 января.
Этот пуск был частью учений командования Стратегических сил армии Пакистана, направленных на отработку процедур оперативной готовности. Указано, что дальность Хатф-3 составляет до 290 километров (180 миль).
Хатф-3, называемая также Газнeви – в честь правителя XI века Махмуда Газневи – это баллистическая ракета, способная нести боеголовку с ядерным зарядом.
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