Панама будет наказывать свои суда за заход в Крым

Источник: Корреспондент.net

Суда под панамским флагом, заходящие в порты Крыма вопреки введенным международным санкциям, будут строго наказываться.

По его словам, соответствующая договоренность достигнута в ходе переговоров с панамской делегацией во главе с заместителем главы МИД Панамы Федерико Альфаро Бойдом.

"МИД Панамы возьмет под контроль ситуацию по фактам нарушений правил захода в закрытые порты АР Крым судами, которые ходят под панамским флагом. Нарушителей ждут жесткие санкции", - сообщил Енин.