27.09.2020

Пандемия COVID-19: ЕС одобрил финподдержку в 87,4 млрд евро

Источник: Корреспондент.net

Совет Евросоюза одобрил финансовую поддержку в размере 87,4 млрд евро государствам-членам в виде кредитов в рамках SURE – временного инструмента ЕС для снижения рисков безработицы во время пандемии коронавируса COVID-19. Об этом сообщает Европейская правда в пятницу, 25 сентября.

Эта поддержка должна помочь государствам-членам финансировать резкое увеличение государственных расходов с 1 февраля 2020 года в результате использования национальных схем краткосрочной работы и аналогичных мер, а также некоторых связанных со здоровьем мер в ответ на пандемию.

Это одна из трех систем социальной защиты на сумму до 540 млрд евро, которые были согласованы Еврогруппой 9 апреля 2020 года и впоследствии одобрены лидерами ЕС для защиты работников, предприятий и государств.

На крупнейшую финансовую поддержку в рамках инструмента могут рассчитывать Италия и Испания – 27,4 млрд евро и 21,3 млрд евро соответственно. Всего предусмотрена поддержка 16 государств-членов.

Другие государства-члены все еще могут представлять свои просьбы о финансовой помощи. В рамках этого инструмента ЕС может быть выделено до 100 млрд евро.

Займы в рамках программы SURE будут подкрепляться бюджетом ЕС и гарантиями от стран-членов ЕС в соответствии с их доли в валовом национальном доходе ЕС. Общий объем гарантий составит 25 млрд евро.

Инструмент будет действовать до 31 декабря 2022 года. По предложению ЕК, Совет ЕС может продлить этот период, если того потребует экономическая ситуация.

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