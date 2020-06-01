Пандемия коронавируса. Главные новости 1 июня

Источник: Корреспондент.net

Новости Украина

- В Украине выявили 24 012 случаев коронавирусной инфекции. За прошедшие сутки заразились 340 человек, что значительно меньше, чем днем ранее. За минувшие сутки от COVID-19 умерли десять человек; общее количество жертв составило 718 человек. За вчера выздоровели 152 человек.

В общем заболели 1725 детей и 4621 медик. На амбулаторном лечении 16 650 пациентов, из них 1443 детей и 3757 медработников.

Всего нуждались в госпитализации 7362 человек, из них 282 ребенка и 864 медиков. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 283 человека, в том числе один ребенок и 26 медиков.

- Тенденция медленного угасания эпидемии коронавируса наметилась в Украине с конца мая, заявили ученые.

- В Украине начался третий этап ослабления карантина. Теперь ездят поезда, эликтрички и междугородние автобусы. Также открываются фитнес-центры и бассейны. Об этом подробно в материале Поезда, карантин, гривны. Что меняется с 1 июня.

- На границе со Словакией и Молдовой возобновили работу пять пунктов пропуска.

- С начала карантина безработными в Украине стали почти 250 тысяч граждан.

- Рейсы из международного аэропорта Киев возобновят уже с 16 июня, сообщает пресс-служба аэропорта. Международные рейсы из Жулян готовы восстановить авиакомпании Belavia, LOT, WizzAir, рейс в Запорожье готова выполнять авиакомпания Мотор Сич.

Направления, по которым восстановится авиасообщение уже с 16 июня: Belavia - Минск, LOT - Варшава, WizzAir - Биллунд (Дания), Афины (Греция), Берлин (Германия), Вильнюс (Литва), Нюрнберг (Германия), Ларнака (Кипр), Вена (Австрия), Бремен (Германия), Рига (Латвия), Лиссабон (Португалия), Ганновер (Германия), Гданьск (Польша).

- В Черновцах врач-анастезиолог городской больницы Анна Рыбарчук получила положительный результат теста на коронавирус после полного выздоровления. Ранее ученые говорили, что это не повторное заражение, а остаточные эффекты заболевания.

- На данный момент в Украине к работе с пациентами с коронавирусом привлечены 6744 медработников и 2,9 тысячи бригады специалистов экстренной медицинской помощи.

Для обеспечения средствами индивидуальной защиты всех медиков, привлеченных и тех, которые могут быть привлечены к борьбе с COVID-19 в Украине необходимо 2,4 миллиарда гривен в месяц.

Сегодня с пациентами с COVID-19 работает 1,1 тысячи врачей, 1,9 тысячи медсестер, 1,5 тысячи человек младшего медперсонала, а также 2,9 тысячи бригады специалистов экстренной медицинской помощи. Количество волонтеров и другого персонала, задействованного в борьбе с COVID-19 составляет две тысячи человек.

- В Киеве зафиксирована вспышка коронавируса в Свято-Вознесенском Флоровском женском монастыре. Там выявили 26 заболевших.

Новости науки и медицины

- В ближайшие полгода может появится лекарство против коронавируса, сообщил профессор биологии из Университета Эразма Фрэнк Гросвельд. По его словам, первые антитела к коронавирусу были найдены еще в марте этого года, что дало надежду на скорое появление лекарства.

Также профессор отметил значительный прогресс в тестировании средства на живых существах.

"Лекарство будет готово через пять-шесть месяцев", - сказал он.



Разработкой препарата займется американская компания. "Это антитело реагирует на SARS1. Кроме того, оно работает с текущим коронавирусом, который также известен как SARS2. Если есть SARS3, он, вероятно, хорошо на него отреагирует. Можна использовать его как лекарство, если вы уже заражены, и как профилактическое средство для групп высокого риска", - сообщил ученый.

- В России заявили, что клинические испытания вакцин от коронавируса COVID-19 компаний Биокад и Генериум начнутся в июне. Ранее там говорили, что вакцина будет готова к конце лета.

- В борьбе с распространением коронавируса будет эффективно использовать обеззараживающие свойства меди, заявил старший микробиолог из Университета Саутгемптона Уильям Кивил.

Специалист отметил, что вирус, который на стальных и пластиковых поверхностях держится до 72 часов, на меди умирает уже через четыре часа. По его словам, это связано с тем, что ионы металла атакуют липидную мембрану вируса, а затем, проникая внутрь, полностью уничтожает его ДНК.



"Дверные ручки, лестничные перила в общественных зданиях, а также поручни в автобусах и поездах должны иметь медные элементы", - сказал Кивил.

Новости мира

- С прошедших выходных в Египте ввели обязательный режим ношения масок в общественных местах. Пока эта мера будет действовать две недели, потом власти обещают обнародовать новые решения по противодействию коронавирусу.

Число инфицированных в стране растет, составив около 25 тысячи человек, и когда возобновится иностранный туризм - неизвестно: об открытии авиасообщения речь пока не идет.

- В Испании летальный исход в результате заболевания COVID-19 не регистрировался за минувшие сутки.

- В Польше с понедельника, 1 июня, возобновились внутренние авиаперевозки. Но пока летать можно только в восемь городов. Об этом сообщает Польское радио.

Указано, что рейсы возобновила польская авиакомпания LOT. Утром она совершила первый полет из Варшавы в Щецин. Всего задействовано восемь аэропортов страны: Варшавы, Гданьска, Кракова, Жешува, Щецина, Вроцлава, Познани и Зеленой Гуры.

- Королева Великобритании Елизавета II выехала на публичную прогулку верхом и позировала для фото впервые с начала карантина в стране и начала ее самоизоляции в Виндзорском замке.

Самоизоляция королевы началась 19 марта. Она записала несколько видеообращений к подданным, но не появлялась на публике, не покидала Виндзор и даже с любимыми правнуками общалась исключительно по видеосвязи.

- В Польше с понедельника возобновились внутренние авиаперевозки. Но пока летать можно только в восемь городов.

Указано, что рейсы возобновила польская авиакомпания LOT. Утром она совершила первый полет из Варшавы в Щецин. Всего задействовано восемь аэропортов страны: Варшавы, Гданьска, Кракова, Жешува, Щецина, Вроцлава, Познани и Зеленой Гуры.

- На западе Демократической Республики Конго в районе города Мбандаки зафиксировали новую вспышку геморрагической лихорадки Эбола. На месте уже работает эксперт Всемирной организации здравоохранения.

- "Природа настолько очистилась", что в Калифорнии койот ночью прокрался на чей-то задний двор и сыграл в гольф. Соперников у него не было, поэтому животное просто носилось по газону, подбрасывало мяч в воздух, ловило, затем снова подбрасывало.

Новости экономики и бизнеса

- Прибыль японских компаний по итогам первого квартала 2020 года сократилась до 15,14 триллиона иен (140 миллиардов долларов), или на 32 процента, говорится в отчете Министерства финансов страны. Это самое сильное падение за последние десять лет.

В последний раз столь серьезное сокращение прибыли японский бизнес переживал во время мирового финансового кризиса. Так, по итогам третьего квартала 2009 года было зафиксировано падение прибыли на 32,4 процента.

- Нацбанк укрепил курс гривны на пять копеек по отношению к доллару и более чем на 12 копеек по отношению к евро.

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

100 долларов - 2681,81 гривны

100 евро - 2980,43 гривны

На межбанковском валютном рынке курс доллара в продаже упал на 5 копеек до 26,81 гривен за доллар, курс в покупке также понизился на 5 копеек - до 26,78 гривны за доллар. Курс евро в продаже просел на пять копеек - до 29,81 гривны за евро.