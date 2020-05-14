Пандемия коронавируса. Главные новости 14 мая

Источник: Корреспондент.net

Новости Украины

- В Украине 16 847 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 456 летальных, 4143 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 422 новых случая.

- Впервые за время пандемии количество выздоровевших превысило в Украине количество новых заболевших, отметил глава Минздрава Максим Степанов.

- Главный санитарный врач Виктор Ляшко анонсировал одновременное возобновление работы общественного транспорта и внутреннего авиасообщения.

- Министерство инфраструктуры инициировало законопроект о замене маршруток на автобусы и электробусы.

- Минздрав сообщил, что предусматривает второй этап смягчения карантина в Украине, предварительно запланированный на 22 мая:

проведение спортивных соревнований без зрителей

открытие гостиниц, кроме хостелов, без функционирования ресторанов и спортивных залов

проведение внешнего независимого тестирования

работу общественного транспорта

работу дошкольных учебных заведений - детсадов.

- Мининфраструктуры представило план возобновления пассажирского сообщения, согласно которому перевозки будут запускать в три этапа.

- Кабинет министров принял решение разрешить работу непродовольственных рынков через пару часов после того, как с подобной инициативой выступил президент Владимир Зеленский.

- Минздрав разрешил клинические испытания препарата Амизон для лечения COVID-19.

- В Ивано-Франковской области в селе Княжолука произошла вспышка коронавируса после праздника, на который пришли много гостей, в том числе, из других населенных пунктов.

- Возобновление работы театров, кинотеатров, а также проведение концертов начнется примерно в июле, сказали в правительстве.

- Из Украины вывезут детей, которых на карантине родили суррогатные матери, заявила омбудсмен Татьяна Денисова.

- В Ровненской области суд на 17 тысяч грн оштрафовал настоятеля Петро-Павловского храма села Хоров за проведение в конце апреля богослужения на кладбище во время карантина.

- Пекин отрегировал на судебный иск, который поступил в суд Киева от общественной организации с требованием компенсации из-за пандемии. В посольстве КНР сказали, что Китай также является пострадавшей стороной.

- В Кривом Роге двое пациентов с COVID-19 скончались после выписки из больницы.

- В Черновцах больницы заполнены больными коронавирусом, ситуация в городе тяжелая, заявил мэр Алексей Каспрук.

Новости науки

- Чтобы взять под контроль мировую ситуацию с распространением коронавируса, понадобится около пяти лет, говорят в ВОЗ. Подробно в материале Коронавирус навсегда: мир ожидает новые пандемии.

- Американские ученые установили, что выброшенные изо рта во время разговора микрокапли, содержащие коронавирус, могут оставаться в воздухе до 14 минут.

- Вспышка следующей пандемии может произойти в лесах Амазонии в Латинской Америке, считает эколог из Бразилии Дэвид Лапола.

- Коронавирусом были заражены 5 процентов испанцев и 4,4 процента французов, заявляют ученые.

- Экспериментальная вакцина защитила макак от пневмонии, которая могла бы развиться в результате заражения коронавирусом нового типа. Предварительные результаты работы молекулярных биологов опубликованы в электронной научной библиотеке bioRxiv.

Новости мира

- США могли бы полностью разорвать отношения с Китаем из-за пандемии коронавируса, сказал американский президент Дональд Трамп.

- Германия, Франция, Швейцария и Австрия договорились о взаимном открытии границ с 15 июня.

- В Италии число вылечившихся от COVID-19 превысило общее количество инфицированных в стране за все время пандемии.

- Департамент здравоохранения Москвы заявил, что более 60 процентов смертей пациентов с COVID-19 не вошли в официальную статистику, так как их причиной стали другие заболевания.

- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что коронавирус привел у него к двусторонней пневмонии. Заболела вся его семья.

- Значительная часть стран Европы и Азии объявили о смягчении карантинных мер. Но на этом фоне начали возникать новые вспышки. Подробно в сюжете Ухань 2.0.

Новости экономики и бизнеса

- Мировая экономика потеряет 3,2 процента валового внутреннего продукта из-за пандемии коронавируса, говорится в новом докладе ООН.

- Международный сервис такси Uber объявил о новых правилах перевозки пассажиров. Водители и пассажиры должны будут пользоваться средствами индивидуальной защиты, в частности, носить маски. Также должны быть открыты окна.

Погибшие и зараженные

Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире заразились более 4,34 миллиона человек, более 297,1 тысячи скончались.