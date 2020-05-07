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07.05.2020

Пандемия коронавируса. Главные новости 7 мая

Источник: Корреспондент.net

Новости Украины

-  В Украине 13 691 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 340 летальных, 2396 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 507 новых случаев.

- В Минздраве заявили, что высокий уровень заболеваемости среди медиков имеет несколько причин, среди которых - пренебрежение основами инфекционного контроля.

- Правительство рассказало, что будет разрешено с 11 мая, а что останется под запретом:

- В Киево-Печерской лавре очередная вспышка коронавируса: выявили 17 новых больных. Новые заражения произошли после выхода священнослужителей из самоизоляции.

- Клинические испытания украинского лекарства для борьбы с коронавирусом Биовен происходят с согласия пациента, сообщили в Минздраве.

- Окружной суд Черкасской области остановил решение городского совета Черкасс об ослаблении карантина.

- Верховная Рада 340 голосами приняла законопроект, который повышает социальную защиту медиков, занятых в борьбе с COVID-19, и членов их семей.

- В Украине не открылись 34 агропродовольственные рынки из запланированных. Из них 29 пришлись на Киев, сообщает Госслужба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

- Коронавирусом в Верховной Раде переболели 11 народных депутатов.

- Главный санитарный врач Виктор Ляшко уволил руководителся Житомирской областной лаборатории, которая накануне закрыла прием образцов для ПЦР-исследований.  

- Общая смертность в Украине в период карантина не вышла за пределы обычных средних значений за последние годы, заявил бывший министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.
 
В качестве доказательства он опубликовл инфографику с данными по смертности за январь-апрель, сравнив периоды 2013-2020 годов. 
 

Новости мира

- Министерство здравоохранения Японии разрешило использовать препарат Ремдесивир для лечения пациентов с коронавирусом. 

- Китай понизил уровень эпидемиологической ситуации из-за распространения коронавируса во всех регионах. 

- Главный государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл, который решил вести страну по пути выработки "коллективного иммунитета" без карантина, заявил, что высокая смертность коронавируса оказалась для них сюрпризом.

- Египет с 15 мая возобновит работу отелей в курортных зонах. Наложенные ограничения: в мае уровень заполняемости не должен превышать 25 процентов, в июне - 50 процентов.

- Бразилия стала первой латиноамериканской страной, где число зараженных превысило 100 тысяч человек. Число суточных зараженый увеличивается с каждным днем.

- Американский президент Донадьд Трамп заявил, что кризис, вызванный распространением коронавируса, оказался для США хуже, чем атака на Перл-Харбор и серия терактов 11 сентября. 

- Госсекретарь США Майк Помпео теперь говорит, что не уверен в искусственном происхождении коронавируса.

- В США переболевших коронавирусом граждан никогда не возьмут на службу в армию, сообщает Military Times.
 
"Выявленный на медкомиссии COVID-19, подтвержденный лабораторным тестом или диагнозом врача - причина для перманентной дисквалификации", - говорится в памятке для пунктов вербовки.

- По прогнозам ООН пандемия достигнет своего пика в бедных странах через три месяца или полгода. Именно тогда им понадобятся значительные объемы помощи.

"Если не действовать сейчас, должны быть готовы к усилению конфликтов, голода и смертности", - сказали в организации.

- В Британии чернокожие граждане умирают от коронавируса в четыре раза чаще, чем представители европеоидной расы, пишет газета Guardian со ссылкой на данные Национальной статистической службы.

- Популярная в США и России теория заговора о том, что коронавирус создал Билл Гейтс, чтобы поработить людей и сократить численность населения планеты, пришла в Украину. Подробно в материале Чипизация вакциной.

А что о происхождении SARS-CoV-2 думают читатели Корреспондент.net?

Погибшие и зараженные: статистика

В мире 3 753 112 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Вылечились от недуга 1 245 544 пациентов. Вследствие осложнений, вызванных болезнью COVID-19, от начала пандемии умерли 263 841 человек.

  • США - 1,231 миллиона
  • Испания - 220,3 тысячи
  • Италия - 214,4 тысячи
  • Великобритания - 202,3 тысячи
  • Россия - 177,2 тысячи

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