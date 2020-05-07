Пандемия коронавируса. Главные новости 7 мая
Источник: Корреспондент.net
Новости Украины
- В Украине 13 691 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 340 летальных, 2396 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 507 новых случаев.
- В Минздраве заявили, что высокий уровень заболеваемости среди медиков имеет несколько причин, среди которых - пренебрежение основами инфекционного контроля.
- Правительство рассказало, что будет разрешено с 11 мая, а что останется под запретом:
- В Киево-Печерской лавре очередная вспышка коронавируса: выявили 17 новых больных. Новые заражения произошли после выхода священнослужителей из самоизоляции.
- Клинические испытания украинского лекарства для борьбы с коронавирусом Биовен происходят с согласия пациента, сообщили в Минздраве.
- Окружной суд Черкасской области остановил решение городского совета Черкасс об ослаблении карантина.
- Верховная Рада 340 голосами приняла законопроект, который повышает социальную защиту медиков, занятых в борьбе с COVID-19, и членов их семей.
- В Украине не открылись 34 агропродовольственные рынки из запланированных. Из них 29 пришлись на Киев, сообщает Госслужба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
- Коронавирусом в Верховной Раде переболели 11 народных депутатов.
- Главный санитарный врач Виктор Ляшко уволил руководителся Житомирской областной лаборатории, которая накануне закрыла прием образцов для ПЦР-исследований.
Новости мира
- Министерство здравоохранения Японии разрешило использовать препарат Ремдесивир для лечения пациентов с коронавирусом.
- Китай понизил уровень эпидемиологической ситуации из-за распространения коронавируса во всех регионах.
- Главный государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл, который решил вести страну по пути выработки "коллективного иммунитета" без карантина, заявил, что высокая смертность коронавируса оказалась для них сюрпризом.
- Египет с 15 мая возобновит работу отелей в курортных зонах. Наложенные ограничения: в мае уровень заполняемости не должен превышать 25 процентов, в июне - 50 процентов.
- Бразилия стала первой латиноамериканской страной, где число зараженных превысило 100 тысяч человек. Число суточных зараженый увеличивается с каждным днем.
- Американский президент Донадьд Трамп заявил, что кризис, вызванный распространением коронавируса, оказался для США хуже, чем атака на Перл-Харбор и серия терактов 11 сентября.
- Госсекретарь США Майк Помпео теперь говорит, что не уверен в искусственном происхождении коронавируса.
- По прогнозам ООН пандемия достигнет своего пика в бедных странах через три месяца или полгода. Именно тогда им понадобятся значительные объемы помощи.
"Если не действовать сейчас, должны быть готовы к усилению конфликтов, голода и смертности", - сказали в организации.
- В Британии чернокожие граждане умирают от коронавируса в четыре раза чаще, чем представители европеоидной расы, пишет газета Guardian со ссылкой на данные Национальной статистической службы.
- Популярная в США и России теория заговора о том, что коронавирус создал Билл Гейтс, чтобы поработить людей и сократить численность населения планеты, пришла в Украину. Подробно в материале Чипизация вакциной.
А что о происхождении SARS-CoV-2 думают читатели Корреспондент.net?
Погибшие и зараженные: статистика
В мире 3 753 112 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Вылечились от недуга 1 245 544 пациентов. Вследствие осложнений, вызванных болезнью COVID-19, от начала пандемии умерли 263 841 человек.
- США - 1,231 миллиона
- Испания - 220,3 тысячи
- Италия - 214,4 тысячи
- Великобритания - 202,3 тысячи
- Россия - 177,2 тысячи