Пандемия коронавируса. Главные новости 7 мая

Источник: Корреспондент.net

Новости Украины

- В Украине 13 691 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 340 летальных, 2396 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 507 новых случаев.

- В Минздраве заявили, что высокий уровень заболеваемости среди медиков имеет несколько причин, среди которых - пренебрежение основами инфекционного контроля.

- Правительство рассказало, что будет разрешено с 11 мая, а что останется под запретом:

- В Киево-Печерской лавре очередная вспышка коронавируса: выявили 17 новых больных. Новые заражения произошли после выхода священнослужителей из самоизоляции.

- Клинические испытания украинского лекарства для борьбы с коронавирусом Биовен происходят с согласия пациента, сообщили в Минздраве.

- Окружной суд Черкасской области остановил решение городского совета Черкасс об ослаблении карантина.

- Верховная Рада 340 голосами приняла законопроект, который повышает социальную защиту медиков, занятых в борьбе с COVID-19, и членов их семей.

- В Украине не открылись 34 агропродовольственные рынки из запланированных. Из них 29 пришлись на Киев, сообщает Госслужба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

- Коронавирусом в Верховной Раде переболели 11 народных депутатов.

- Главный санитарный врач Виктор Ляшко уволил руководителся Житомирской областной лаборатории, которая накануне закрыла прием образцов для ПЦР-исследований.

- Общая смертность в Украине в период карантина не вышла за пределы обычных средних значений за последние годы, заявил бывший министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

В качестве доказательства он опубликовл инфографику с данными по смертности за январь-апрель, сравнив периоды 2013-2020 годов.