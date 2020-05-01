01.05.2020
Пандемия может продлиться два года - ученые
Источник: Корреспондент.net
Пандемия коронавируса может затянуться на два года. Об этом в пятницу, 1 мая, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные исследования центра по изучению инфекционных заболеваний при Университете Миннесоты в США.
По мнению авторов отчета, под контроль пандемию смогут взять после появления коллективного иммунитета у 2/3 населения Земли.
Отмечается, что коронавирус сложнее контролировать, поскольку его могут переносить люди без выраженных симптомов болезни. Ожидается, что пандемия будет возвращаться несколькими волнами, которые могут продолжиться и после 2022 года.
"Правительственные сообщения о рисках должны включать в себя концепцию, что эта пандемия не скоро закончится. И что люди должны быть готовы к возможным периодическим вспышкам заболеваний в течение следующих двух лет", - говорится в исследовании.
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