Пандемия может продлиться два года - ученые

Источник: Корреспондент.net

Пандемия коронавируса может затянуться на два года. Об этом в пятницу, 1 мая, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные исследования центра по изучению инфекционных заболеваний при Университете Миннесоты в США.

По мнению авторов отчета, под контроль пандемию смогут взять после появления коллективного иммунитета у 2/3 населения Земли.

Отмечается, что коронавирус сложнее контролировать, поскольку его могут переносить люди без выраженных симптомов болезни. Ожидается, что пандемия будет возвращаться несколькими волнами, которые могут продолжиться и после 2022 года.

"Правительственные сообщения о рисках должны включать в себя концепцию, что эта пандемия не скоро закончится. И что люди должны быть готовы к возможным периодическим вспышкам заболеваний в течение следующих двух лет", - говорится в исследовании.