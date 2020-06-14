Пандемия в Киеве: еще 66 больных и одна смерть

Источник: Корреспондент.net

В Киеве за минувшие сутки количество пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 выросло на 66 человек. Среди заболевших шесть медиков, еще один человек умер. Такие данные обнародовал мэр столицы Виталий Кличко на своей странице в Facebook утром в воскресенье, 14 июня.

"Всего за период пандемии от коронавируса в столице умерли 88 человек. На сегодня в Киеве уже 3904 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", – написал Кличко.

Он отметил, что среди заболевших 37 женщин в возрасте от 24 до 80 лет, 25 мужчин в возрасте от 18 до 62 лет, 3 девочки от 4 до 11 лет и мальчик, которому 9 лет.

"В больницы столицы госпитализировали 16 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей", – добавил мэр Киева.

Больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Оболонском районе – 12. В Соломенском – 11, в Голосеевском и Деснянском – по 8 случаев.