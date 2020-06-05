Найти

05.06.2020

Папа Франциск занимается освобождением Маркива

Источник: Корреспондент.net

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 5 июня, провел телефонный разговор с Папой Франциском, сообщает пресс-служба ОП.
Стороны обсудили сегодняшнюю кризисную ситуацию, вызванную пандемией COVID-19, прежде всего гуманитарные вызовы, стоящие перед миром. Папа Франциск отметил, что ценит стремление Украины к солидарности.
 
"Важно уже сейчас работать над восстановлением взаимного доверия и укреплением взаимодействия на континенте", - отметил Зеленский.
 
Он рассказал папе о мерах, принятых Украиной во время карантина, в частности об онлайн-формате обучения детей в школах. Также отметил хороший пример отдельных украинских церквей в поддержке введенного правительством карантина.
 
Кроме того, Зеленский рассказал Франциску о ситуации на Донбассе и попросил его помочь с освобождением всех украинцев, незаконно удерживаемых на оккупированной части Донбасса, в Крыму и в России.
В свою очередь Франциск поблагодарил Зеленского за его попытки мирного урегулирования, а также отметил, что занимается вопросом освобождения украинского военнослужащего Виталия Маркива. Дополнительно понтифик попросил президента Украины передать приветствие украинскому народу.
 
Папа подчеркнул, что ценит усилия Зеленского по прекращению войны и достижения мира на Донбассе.
 
Также они обсудили двустороннее сотрудничество в гуманитарной сфере, в вопросах здравоохранения и защиты окружающей среды.
Новости раздела
Украина
05.06.2020
Цена на импортный газ рухнула ниже ста долларов
В прошлом месяце цена на импортный газ упала ниже отметки ста долларов за тысячу кубометров и составила 2 631,7 гривен.
Украина
05.06.2020
Папа Франциск занимается освобождением Маркива
В пятницу состоялся разговор Зеленского с Франциском, в котором украинский президент попросил помощи в освобождении заключенных украинцев.
Украина
05.06.2020
Летом пройдут масштабные учения ВСУ
Учения состоятся в конце лета - начале осени. Их цель - подготовка военных к отражению масштабного вторжения в страну.
Украина
05.06.2020
ВОЗ советует носить медицинские маски
Организация рекомендует маски в случае высокого риска заражения и невозможности соблюдать дистанцию.
Украина
05.06.2020
Сепаратисты никого не пропускают через КПВВ
В ОРДЛО не могут также попасть представители ОБСЕ. На подконтрольную Киеву территорию из оккупации выехать также невозможно.
Украина
04.06.2020
В Раде требуют обнародовать меморандум с МВФ
Кабинет министров должен показать условия МВФ, на какие собирается согласиться Украина, заявил Разумков.
Украина
04.06.2020
В Минобразования признали незаконной инициативу Кличко
Приказ образовательного департамента КГГА не был зарегистрирован в территориальном управлении юстиции.
Украина
04.06.2020
Обвал экономики Украины ускорился втрое
Если за первые три месяца года падение ВВП оценивалось в 1,5%, то по итогам четвертого составило 5%.
Украина
04.06.2020
Озвучены правила авиаперелетов в условиях пандемии
Обязательным является ношение масок для пассажиров и персонала аэропорта. Персонал также должен быть в защитных перчатках.
Украина
04.06.2020
КСУ рассмотрит законность введенного карантина
КСУ просят проверить на соответствие Конституции Украины некоторые пункты постановления Кабинета Министров об установлении карантина.
Украина
03.06.2020
Зеленский рассказал о рынке земли "для всех"
Президент готов лично защищать договора об аренде земли иностранцами после открытия нового рынка.
Украина
03.06.2020
Кабмин удешевил экспорт для зернотрейдеров
Экспортеры зерна могут больше не тратиться на дорогостоящие системы обеспечения качества зерна при морских перевозках.
Летом пройдут масштабные учения ВСУ | Цена на импортный газ рухнула ниже ста долларов