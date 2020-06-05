Папа Франциск занимается освобождением Маркива

Источник: Корреспондент.net

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 5 июня, провел телефонный разговор с Папой Франциском, сообщает пресс-служба ОП.

Стороны обсудили сегодняшнюю кризисную ситуацию, вызванную пандемией COVID-19, прежде всего гуманитарные вызовы, стоящие перед миром. Папа Франциск отметил, что ценит стремление Украины к солидарности.

"Важно уже сейчас работать над восстановлением взаимного доверия и укреплением взаимодействия на континенте", - отметил Зеленский.

Он рассказал папе о мерах, принятых Украиной во время карантина, в частности об онлайн-формате обучения детей в школах. Также отметил хороший пример отдельных украинских церквей в поддержке введенного правительством карантина.

Кроме того, Зеленский рассказал Франциску о ситуации на Донбассе и попросил его помочь с освобождением всех украинцев, незаконно удерживаемых на оккупированной части Донбасса, в Крыму и в России.