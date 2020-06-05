05.06.2020
Папа Франциск занимается освобождением Маркива
Источник: Корреспондент.net
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 5 июня, провел телефонный разговор с Папой Франциском, сообщает пресс-служба ОП.
Стороны обсудили сегодняшнюю кризисную ситуацию, вызванную пандемией COVID-19, прежде всего гуманитарные вызовы, стоящие перед миром. Папа Франциск отметил, что ценит стремление Украины к солидарности.
"Важно уже сейчас работать над восстановлением взаимного доверия и укреплением взаимодействия на континенте", - отметил Зеленский.
Он рассказал папе о мерах, принятых Украиной во время карантина, в частности об онлайн-формате обучения детей в школах. Также отметил хороший пример отдельных украинских церквей в поддержке введенного правительством карантина.
Кроме того, Зеленский рассказал Франциску о ситуации на Донбассе и попросил его помочь с освобождением всех украинцев, незаконно удерживаемых на оккупированной части Донбасса, в Крыму и в России.
В свою очередь Франциск поблагодарил Зеленского за его попытки мирного урегулирования, а также отметил, что занимается вопросом освобождения украинского военнослужащего Виталия Маркива. Дополнительно понтифик попросил президента Украины передать приветствие украинскому народу.
Папа подчеркнул, что ценит усилия Зеленского по прекращению войны и достижения мира на Донбассе.
Также они обсудили двустороннее сотрудничество в гуманитарной сфере, в вопросах здравоохранения и защиты окружающей среды.
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