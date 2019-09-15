Папа Римский прокомментировал обмен пленными между Украиной и РФ

Источник: Корреспондент.net

Папа Римский Франциск высказал радость по поводу обмена пленными между Украиной и Россией. Об этом он сказал в своей речи, которую он произносит каждое воскресенье на площади Святого Петра в Ватикане.

Также Папа Римский добавил, что и в дальнейшем будет молиться за прекращение войны и наступления мира.

"На прошлой неделе состоялся долгожданный обмен пленными между Российской Федерацией и Украиной. Я рад за освобожденных людей, которые смогли обнять самых дорогих, и продолжаю молиться за скорейшее завершение конфликта и длительный мир на Востоке Украины", - прокомментировал Понтифик.