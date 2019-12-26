Папа Римский вспомнил об Украине в день Рождества

Источник: Корреспондент.net

Папа Римский Франциск в традиционном рождественском послании Urbi et Orbi (Городу и миру) вспомнил об Украине, которая стремится к миру. В послании, которое Папа произнес сегодня в полдень с балкона собора Святого Петра в Ватикане, он призвал к миру в Украине, Израиле, Сирии, Венесуэле, Ливане, Йемене, Ираке и нескольких странах Африки.

"Пусть Искупитель мира будет светом для дорогой Украины, которая стремится к конкретным решениям в пользу прочного мира", – сказал понтифик.

В своем обращении Франциск призвал верующих к личностным изменениям, чтобы решить разного рода конфликты.

"Именно так, в сердцах существует тьма, но большим есть свет Христовый. Существует тьма в личных, семейных, социальных отношениях, но Христовый свет является большим. Тьма присутствует в экономических, геополитических и экологических конфликтах, но большим есть свет Христовый", – сказал Папа Римский.