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02.10.2019

Париж поддержал согласование формулы Штайнмайера

Источник: Корреспондент.net

МИД Франции приветствует согласование формулы Штайнмайера и сообщает, что есть условия для "нормандского саммита".

Во Франции приветствовали прогресс Трехсторонней контактной группы по Донбассу и согласование саммита "нормандской четверки". Об этом заявил представитель МИД Франции на ежедневном брифинге, сообщает Европейская правда.

По его словам, конструктивная атмосфера переговоров с участием России, Украины, ОБСЕ и представителей неподконтрольных Киеву районов Донбасса на встрече в Минске "привела к некоторому прогрессу в реализации Минских соглашений".

"Франция приветствует эти успехи, чему способствовали интенсивные переговоры, проведенные в последние недели в так называемом нормандском формате между Францией, Германией, Украиной и Россией. Сейчас назрели условия для будущего проведения в Париже встречи глав государств и правительств в нормандском формате с целью достижения прогресса в направлении устойчивого урегулирования конфликта в Украине", - сказал представитель МИД Франции.

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