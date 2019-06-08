Найти

08.06.2019

Парламент Молдовы назначил премьер-министра

Источник: Корреспондент.net

Депутаты парламента Молдовы проголосовали за назначение премьер-министром сопредседателя проевропейского блока ACUM Майи Санду. Об этом сказала спикер парламента Зинаида Гречаная, сообщает РИА Новости в субботу, 8 июня.

"Депутаты единогласно поддержали кандидата в премьеры Майю Санду, поздравляем ее с назначением", – отметила Гречаная.

Санду представила парламенту программу работы правительства и сообщила, что ее работа будет базироваться на трех приоритетах. Первый приоритет, по ее словам, это принятия закона по деолигархизации. Второй приоритет – выведение страны из изоляции и восстановление экономики, возвращение доверия партнеров и финансирования из внешних источников для проведения реформ и социальной политики. Третий – улучшение благосостояния граждан.

Санду также представила свою команду. МВД возглавит сопредседатель блока ACUM Андрей Нэстасе, министром экономики и инфраструктуры станет Вадим Брынзан, министром образования, науки и культуры – Лилиана Николаеску-Онофрей, министром юстиции – Станислав Павловский, министром здравоохранения, труда и социальной защиты – Алла Немеренко.

Вице-премьером по вопросам реинтеграции станет Василий Шова, министром обороны – Павел Войку, министром иностранных дел и европейской интеграции Николай Попеску, министром финансов Наталия Гаврилица, министром сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды – Джеорджета Минку.

Новости раздела
Украина
08.06.2019
Украина обсудила развитие флота с США
В Одессе представителю США рассказали о потребностях ВМС ВСУ в вооружении и военной технике.
Украина
08.06.2019
Непогода в Украине: Кабмин предоставит помощь
Кабинет министров в пределах своих возможностей готов помочь регионам, наиболее пострадавшим в результате непогоды, прежде всего, из-за обильных дождей с ветром и градом.
Украина
08.06.2019
Парламент Молдовы назначил премьер-министра
Майя Санду представила программу работы правительства. Ее работа будет базироваться на трех приоритетах.
Украина
08.06.2019
В Польше считают, что ЕС будет сильнее с Украиной
Главы парламентов Украины, Литвы и Польши обсудили шаги, которые должна сделать Украина для того, чтобы получить членство в ЕС.
Украина
08.06.2019
День в зоне ООС: шесть обстрелов, ранен боец
Враг применял артиллерию калибра 122 мм, минометы, а также танки, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Украина
07.06.2019
ГПУ завела дела из-за заявлений по Донбассу
Луценко лично зарегистрировал в ЕРДР три дела по подготовке к финансированию терроризма, подготовки к препятствованию деятельности ВСУ и государственной измены.
Украина
07.06.2019
Коболев показал динамику импортных цен на газ
В июле закупочная цена газа для Украины упадет до 178 долларов за тысячу кубометров, сообщил глава Нафтогаза.
Украина
07.06.2019
Украина лидирует по буровым установкам в Европе
Из 186 буровых станков почти половина работает в Украине. Страна первые попала в мировой рейтинг BHGE Rig Count.
Украина
07.06.2019
Повлияла Украина. Приднестровье развернулось к ЕС
Украинские власти из-за аннексии Крыма и войны на Донбассе стали жестче контролировать границы с ПМР.
Украина
07.06.2019
Резервы Украины сокращаются третий месяц подряд
Золотовалютные резервы Украины сокращаются из-за выплат по долгам. В мае из резервов взяли более миллиарда долларов.
Украина
07.06.2019
Генштаб: ВСУ не нужно разрешение на ответный огонь
Военным разрешается самостоятельно применять технику и вооружение в случае угрозы жизни или потери территории.
Украина
07.06.2019
В Нацполиции рассказали о тотальных проверках
Десять начальников отделений полиции были отстранены от исполнения обязанностей по результатам массовых проверок.
В Польше считают, что ЕС будет сильнее с Украиной | Непогода в Украине: Кабмин предоставит помощь