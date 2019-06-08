Парламент Молдовы признал страну "захваченной"

Источник: Корреспондент.net

В Молдове депутаты парламента приняли декларацию, в которой их страна признана "захваченным государством".

"Парламент Республики Молдова в качестве высшего законодательного органа страны с обеспокоенностью констатирует, что государственные институты, включая юридические учреждения, захвачены. Все граждане страдают от коррупции, от тотального контроля над правовыми институтами и судебными органами со стороны олигархических структур, а также попранием гражданских свобод", – говорится в декларации.

Также один из авторов документа, сопредседатель блока ACUM Андрей Нэстасе обвинил Конституционный суд Молдовы в том, что он принимает решения, которые противоречат законодательству, и инициировал иск в Европейский суд по правам человека против КС.

Ранее в субботу стало известно, что в парламенте Молдовы сформирована временная коалиция, в состав которой вошли депутаты из фракций Партии социалистов и блока ACUM. Под соглашением подписались 60 депутатов. Всего в парламенте Молдовы – 101 депутат.

В заседании парламента не участвовали представители Демократической партии, партии Шора и три независимых кандидата. Демократы заявили, что заседание, согласно решению Конституционного суда, нелегитимно.