Парламент отложил сделку Джонсона по Brexit

Источник: Корреспондент.net

Парламентарии Великобритании проголосовал за то, чтобы отложить решение по сделке премьер-министра Бориса Джонсона. Теперь он должен попросить Евросоюз об отсрочке Brexit.

Издание отмечает, что британские парламентарии проголосовали за то, чтобы отложить одобрение сделки премьер-министра до тех пор, пока парламент не примет законодательство, необходимое для ее принятия.

"Джонсон должен теперь попросить ЕС продлить процесс Brexit до конца января", - сообщает ВВС.