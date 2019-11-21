Парубий дал показания по делу Майдана

Источник: Корреспондент.net

В Святошинским райсуде Киева во время рассмотрения дела в отношении бывших бойцов спецподразделения "Беркут" дал показания экс-спикер парламента Андрей Парубий, который является свидетелем защиты.

В частности, он рассказал о ночи в конце ноября, когда силовики избили и разогнали молодежь на Майдане.

"Наша главная задача (сотен самообороны Майдана - ред.) состояла в том, что если будет снова атака и наступление на Майдан, как минимум на 30 мин, чтобы могли молодые мужчины сдержать наступление, чтобы в этот момент мы смогли отвести детей и женщин с площади, чтобы они опять не были зверски искалечены. Так начиналась самооборона Майдана", - рассказал Парубий.

По его словам, в ночь на 30 ноября ему не сообщали о том, кто на Майдане избил 18-х сотрудников милиции. Парубий заявил, что ему сообщили о том, как правоохранители избили молодых девушек, которые не могли защититься.

"Как их зверски били палками здоровые мужчины, молодых девушек, которые не имели возможности защититься. В их глазах был ужас и отчаяние", - сказал Парубий.

Также на вопрос о том, были ли на Майдане формирования, внешне похожие на сотни самообороны, но не подчиненные самообороне Парубий рассказал: "На Майдане были сотни тысяч человек. Фактически главным идентификационным признаком самообороны Майдана были банданы желтого цвета с синей надписью "самооборона Майдана", - отметил Парубий.