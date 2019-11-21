Найти

21.11.2019

Парубий дал показания по делу Майдана

Источник: Корреспондент.net

В Святошинским райсуде Киева во время рассмотрения дела в отношении бывших бойцов спецподразделения "Беркут" дал показания экс-спикер парламента Андрей Парубий, который является свидетелем защиты.

В частности, он рассказал о ночи в конце ноября, когда силовики избили и разогнали молодежь на Майдане.

"Наша главная задача (сотен самообороны Майдана - ред.) состояла в том, что если будет снова атака и наступление на Майдан, как минимум на 30 мин, чтобы могли молодые мужчины сдержать наступление, чтобы в этот момент мы смогли отвести детей и женщин с площади, чтобы они опять не были зверски искалечены. Так начиналась самооборона Майдана", - рассказал Парубий.

По его словам, в ночь на 30 ноября ему не сообщали о том, кто на Майдане избил 18-х сотрудников милиции. Парубий заявил, что ему сообщили о том, как правоохранители избили молодых девушек, которые не могли защититься.

"Как их зверски били палками здоровые мужчины, молодых девушек, которые не имели возможности защититься. В их глазах был ужас и отчаяние", - сказал Парубий.

Также на вопрос о том, были ли на Майдане формирования, внешне похожие на сотни самообороны, но не подчиненные самообороне Парубий рассказал: "На Майдане были сотни тысяч человек. Фактически главным идентификационным признаком самообороны Майдана были банданы желтого цвета с синей надписью "самооборона Майдана", - отметил Парубий.

Новости раздела
Украина
21.11.2019
Разумков: Расследование расстрела Майдана не будет прекращено
Дмитрий Разумков выступил в Мариуполе в годовщину Евромайдана и заверил, что расследования преступлений против участников протестов не будут прекращены.
Украина
21.11.2019
Протесты в Иране: власти начали восстанавливать доступ в интернет
Власти разблокировали доступ в интернет, но он работает только на 10% территории Ирана. Сообщается, что доступ будет восстанавливаться постепенно.
Украина
21.11.2019
Пентагон ускорит предоставление помощи Украине
Министерство обороны США ускорит выделение Украине более 35 миллионов военной помощи, которые были ранее заблокированы.
Украина
21.11.2019
В Новом Роздоле включили отопление
Подачу тепла начали также в Новояворовске. Во Львовской облгосадминистрации обещают, что в течение ближайших суток в домах будет тепло.
Украина
21.11.2019
Парубий дал показания по делу Майдана
Бывший председатель Верховной Рады выступает в качестве свидетеля со стороны защиты в деле пяти "беркутовцев".
Украина
21.11.2019
Пришли за Садовым. В чем подозревают мэра Львова
Специализированная антикоррупционная прокуратура объявила о подозрении в злоупотреблении властью мэру Львова Андрею Садовому.
Украина
21.11.2019
На Майдане в Киеве проходит вече
Вече проходит в День достоинства и свободы. На акцию под названием У нас есть достоинство вышли около 3-5 тысяч человек.
Украина
21.11.2019
Украина получит оставшуюся военную помощь США
Оставшиеся 36 миллионов долларов Украина получит в течение нескольких недель, заверил Пентагон.
Украина
20.11.2019
Возвращенные Россией корабли вернулись в Украину
В гавань Очакова уже прибыл катер Никополь и буксир Яны Капу, катер Бердянск пока не видно.
Украина
20.11.2019
Зеленский заговорил о проведении местных выборов после деоккупации Донбасса
Соответствующий вопрос президент Украины намерен обсудить с Путиным в ходе встречи нормандской четверки в Париже.
Украина
20.11.2019
Кабмин назвал приоритеты в евроинтеграции
Правительство в среду провело заседание по вопросам евроинтеграции, приняв ряд решений в данной сфере.
Украина
20.11.2019
Как Украине разбогатеть. Доклад Всемирного Банка
Международная финансовая организация рассказала, что нужно для успешной земельной реформы и роста экономики.
Пришли за Садовым. В чем подозревают мэра Львова | В Новом Роздоле включили отопление