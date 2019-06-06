Парубий подсчитал количество членов коалиции

Источник: Корреспондент.net

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что после выхода Народного фронта в коалиции оставались 227 нардепов.

"На запрос Конституционного Суда мы сделали таким образом: посмотрели стенограмму, когда был объявлен состав коалиции, - там было 302 депутата. То есть это 301 из всех фракций. И один внефракционный. Затем мы подняли все заявления , которые в течение того времени поступали о выходе из коалиции ... и если поднять все заявления, которые были, подчеркиваю, в пятницу и суммировать, то получается 227", - заявил Парубий.

Эти данные Парубий передал в Конституционный суд, чтобы тот принял решение по поводу соответствия Конституции указа украинского президента о роспуске парламента и объявлении выборов в Верховную Раду.

Спикер ВР уточнил, что некоторые депутаты, которые ранее заявляли о выходе из коалиции, так и не зарегистрировали соответствующие заявления.

"Многие из тех, которые публично говорили, что они не в коалиции, в действительности никогда не писали заявлений, не пришли и зарегистрировали их", - отметил Парубий.

Согласно законодательству Украины коалиция в Верховной Раде должна насчитывать 226 народных депутатов.