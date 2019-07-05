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05.07.2019

Парубий поручил установить в Раде сенсорные кнопки

Источник: Корреспондент.net

Спикер парламента Андрей Парубий поручил аппарату Верховной Рады до 15 августа ввести сенсорную кнопку для голосования народных депутатов. Об этом он сказал в пятницу, 5 июля, во время итоговой пресс-конференции.

"И поэтому я буквально на прошлой неделе, учитывая то, что мы не сможем сделать эту масштабную электронную карточку, я дал поручение аппарату рассмотреть возможность введения хотя бы сенсорной кнопки, перепрограммировать, найти механизм, найти способ", - сказал Андрей Парубий.

Он объяснил, что на это аппарату нужно время, когда народные депутаты не будут работать в пленарном режиме.

"Исполняющий обязанности главы аппарата Верховной Рады Украины Петр Бондарь сказал, что сделает все возможное, чтобы в течение того периода, когда не будет сессий, избирательного периода от 12 июля, там, условно, до Дня Независимости", - заявил спикер Верховной Рады.

Он отметил, что дата первого заседания новой Рады пока неизвестна, однако, вероятней всего она будет не раньше конца августа. Таким образом у аппарата Рады есть около месяца на эту задачу.

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