Парубий созвал подготовительную группу новой Рады

Источник: Корреспондент.net

Глава Верховной рады Андрей Парубий созвал первое заседание подготовительной депутатской группы из числа новоизбранных народных депутатов Украины. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Как отмечается в сообщении, заседание состоится в пятницу, 9 августа 2019 года, в 14 часов в конференц-зале (ул. Грушевского, 5).

Согласно Регламенту Верховной рады в подготовительную депутатскую группу делегированы представители от политических партий, которые преодолели пятипроцентный барьер, а именно: Слуга народа - 17, Оппозиционная платформа - За життя - 3, ВО Батькивщина- 2, Европейская Солидарность - 2, Голос - 1.

"Народные депутаты, которые регистрировались кандидатами в одномандатных округах путем самовыдвижения, могут также делегировать в состав подготовительной депутатской группы по одному представителю от 15 народных депутатов путем подачи письменного предложения с соответствующими подписями", - говорится в сообщении.