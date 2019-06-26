ПАСЕ поддержала обжалование полномочий РФ – нардеп

Источник: Корреспондент.net

Регламентный комитет ПАСЕ, признал достаточными основания для обжалования полномочий российской делегации и отправил проект решения на анализ в Венецианской комиссии. Об этом в среду, 26 июня, заявил член постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, Леонид Емец на своей странице в Facebook.

"Россия вернулась в ПАСЕ, но не совсем. По моей информации, только что, Регламентный комитет ПАСЕ, признал, что есть достаточно оснований для обжалования полномочий российской делегации и отправил проект решения на анализ в Венецианскую комиссию", - написал Емец.

Позже он добавил: "Решение регламентного комитета подтверждаю".

Емец отметил, что основанием для такого решения является, в частности, то, что депутаты Госдумы России были выбраны, в том числе за счет украденных голосов из аннексированного Крыма. И поэтому есть вопрос, являются ли они полномочными депутатами с точки зрения международного права.

"Конкретно по решению комитета смогу сказать, когда оно будет на руках", - отметил Емец и напомнил, что накануне украинская делегация обжаловала полномочия делегации из РФ.

"Это означает, что они могут быть не допущены к работе в ПАСЕ, если такое будет решение комитета. Однако к тому моменту они могут работать, но в таком "подвешенном" состоянии. Решение Венецианской комиссии будет определяющее значение ", - подчеркнул Емец.

Депутат добавил, что украинская делегация в ПАСЕ не сдалась и не расслабилась.