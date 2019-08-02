ПАСЕ призвала США отказаться от смертной казни

Источник: Корреспондент.net

Генеральный докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы по вопросу отмены смертной казни Титус Корлэцян разочарован решением Соединенных Штатов Америки возобновить приведение в исполнение смертных приговоров.

"Я глубоко разочарован тем, что федеральное правительство США приняло решение восстановить смертную казнь после фактического 16-летнего моратория", - заявил Корлэцян.

Он подчеркнул, что "смертная казнь всегда является жестоким и бесчеловечным наказанием, каким бы ни было преступление, и она больше не должна применяться в демократических государствах, которые соблюдают права человека".

Корлэцян призвал федеральные власти США полностью отказаться от такого вида наказания.

"Я призываю федеральные власти Соединенных Штатов, являющихся государством-наблюдателем в Совете Европы, рассмотреть на политическом уровне возможность полного отказа от этого наказания в соответствии с нашими общими ценностями, изложенными во Всеобщей декларации прав человека и в международных договорах", - заявил представитель ПАСЕ.