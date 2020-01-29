ПАСЕ решила не вводить санкции против делегации РФ
Источник: Корреспондент.net
Российская делегация в ПАСЕ должна продолжить работу без санкций. Соответствующее решение в среду, 29 января, принял Регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Таким образом было закрыто рассмотрение жалобы, инициированной латвийским депутатом Марией Голубевой и поддержанной депутатами от Украины и других государств.
Комитет констатировал, что он рассмотрел жалобу по двум основаниям:
1) в российскую делегацию входят депутаты, избранные по многомандатному округу с учетом голосов в аннексированном Крыму;
2) в российскую делегацию вошли сенаторы, поддержавшие аннексию Крыма в 2014 году и за это находящиеся под международными санкциями.
По мнению ассамблеи, эти основания не являются достаточными для введения ограничений против таких депутатов в ПАСЕ.
"Комитет решил, что полномочия российской парламентской делегации должны быть подтверждены", - говорится в решении комитета.
Стоит заметить, что одновременно комитет вынес решение о подтверждении полномочий еще нескольких национальных делегаций. По каждой из них комитет обнародовал аргументацию каждого такого решения. Между тем, в решении по России орган ПАСЕ решил не приводить аргументы и ограничился лишь выводом о том, что санкции против РФ по процедурным основаниям не должны быть введены.
В среду вечером состоятся также дебаты по обжалованию полномочий по содержательным основаниям. Проект решения предлагает не налагать санкции, поскольку Россия начала платить взносы и освободила украинских моряков.