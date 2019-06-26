ПАСЕ вернула полномочия РФ в полном объеме

Источник: Корреспондент.net

Участники летней сессии ПАСЕ в среду, 26 июня, одобрили резолюцию, подготовленную Мониторинговым комитетом, которая подтверждает полномочия российской делегации в полном объеме.

Результаты соответствующего голосования объявил президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори-Паскье. "За" соответствующую резолюцию проголосовали 116 парламентариев, "против" - 62, еще 15 воздержались.

Вместе с тем, Ассамблея отказалась поддержать поправку в резолюцию относительно осуждения аннексии Крыма Россией и об участии России в военном конфликте на востоке Украины.

Таким образов Россия остается в ПАСЕ как полноценный участник, без всяких ограничений.