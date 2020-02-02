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02.02.2020

Патрули ОБСЕ за месяц блокировались 90 раз – штаб

Источник: Корреспондент.net

Подразделения сепаратистов регулярно препятствуют работе Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Донбассе. В январе таких инцидентов было более 90, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в воскресенье, 2 февраля.

Отмечается, что больше всего задержек наблюдателей в доступе на оккупированные территории были зафиксированы вблизи сел Верхнешироковского (22) и Заиченко (17).

При этом в отчете ОБСЕ за 31 января сообщается о том, что сепаратисты отказали наблюдателям в проезде на территорию через блокпост вблизи Заиченко, а также задержали патруль ОБСЕ на 20 минут во время прохождения блокпоста западнее Верхнешироковского. Оба населенных пункта находятся под контролем "ДНР".

"Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон отмечает, что действия по препятствованию выполнения представителями СММ ОБСЕ мандата миссии являются недопустимыми", – отметили в штабе.

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