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12.09.2019

Павел Гриб рассказал о своем похищении в Беларуси

Источник: Корреспондент.net

Освобожденный из России Павел Гриб рассказал, что во время задержания в Беларуси его били и сковали руки так сильно, что остался шрам. Об этом он сказал в интервью BBC News Украина, которое было опубликовано в четверг, 12 сентября.

"Задерживала меня группа захвата жестко. Надели пластиковые хомуты, которые сжали мне руки и оставили шрам. Били, чтобы я не смотрел куда-то в сторону, не смотрел куда едут. Чтобы я в микроавтобусе не сделал лишнего движения", - рассказал Гриб.

На вопрос журналистки, было ли понятно, что задержание проводит российская ФСБ, а не белорусские правоохранители, Гриб ответил: "Сразу было понятно, кто мог задержать. Только они могли".

При этом, на вопрос "Вы кто?" ему отвечали: "Дед Пихто".

По его словам, несмотря на гарантии, которые ему давали, он понимал риски встречи с девушкой в Беларуси.

"Мне предложили, предоставив некоторые гарантии. Но я вполне понимал риски, все же, это было рискованно. Такое действие с моей стороны, но я тоже не имел оснований думать, что я буду действительно кому-то нужен из-за какой-то ерунды", - сказал Гриб.

Напомним, в 2017 году отец Павла Гриба Игорь Гриб сообщил, что его сын поехал в город Гомель на встречу с девушкой, с которой познакомился и общался только в социальных сетях. По договоренности, Павел должен был вернуться в тот же день.

Но позже стало известно, что он содержится в Краснодарском СИЗО. Грибу предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности. По версии следствия РФ, он якобы предложил знакомой девушке из Сочи взорвать бомбу на линейке в российской школе. Адвокат Гриба заявил, что Павла похитили сотрудники ФСБ РФ.

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