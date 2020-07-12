ПЦУ и УПЦ МП отменили крестный ход в этом году

Источник: Корреспондент.net

Православная церковь Украины и Украинская православная церковь МП приняли решение не проводить крестный ход в 1032-ю годовщину крещения Киевской Руси в конце июля. Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в Telegram в воскресенье, 12 июля.

"В конце июля мы отметим 1032-ю годовщину Крещения Киевской Руси. Это важное историческое событие для верующих, поэтому каждый год в этот день проходит крестный ход. Но этот год внес свои коррективы. ПЦУ и УПЦ приняли решение не проводить крестный ход. В обоих церквях празднования пройдут с соблюдением требований карантина", – написал Ткаченко.

Министр одобрил тот факт, что предстоятели православных церквей отнеслись ответственно к рекомендациям Минздрава и поставили защиту здоровья людей в приоритет.

Как известно, 28 июля православные верующие отмечают День крещения Киевской Руси – Украины и одновременно чтят память равноапостольного князя Владимира – крестителя Руси.