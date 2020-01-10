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10.01.2020

ПЦУ о решении Филарета

Источник: Корреспондент.net

Почетный патриарх Филарет, отозвавши подпись под документом о создании Православной церкови Украины (ПЦУ), "встал на путь лжи". Об этом заявил заместитель главы управления ПЦУ по внешним связям, архиепископ Евстратий Зоря на своей странице в Facebook.

"Заявление Патриарха Филарета об "отзыве подписи" под Постановлением Поместного Собора УПЦ КП от 15 декабря 2018 года о прекращении отдельного существования УПЦ КП и объединения в единую поместную православную церковь - еще одно свидетельство того, что владыка встал на путь лжи... И именно поэтому все его попытки противопоставить свою волю соборной воли Церкви - снова и снова терпят поражение", - написал Зоря.

Этим заявлением, по мнению Зори, снова подтверждается, что Постановление Филарет все таки подписывал.

"Все участники Собора и все, кто видел видеозапись, могут засвидетельствовать, что делал он это осознанно и добровольно. Более того - заявляя неоднократно о том, что он с последователями якобы "вышел из ПЦУ", владыка снова и снова подтверждает как и свою принадлежность к ПЦУ, так и действительность постановлений Поместного Собора УПЦ КП и Объединительного Соброру 15.12.18, на основе которых он сам, вместе со всем Киевским Патриархатом, стали неотъемлемой частью Православной Церкви Украины. А как можно "выйти" - не войдя? А если вошел - то на условиях, определенных Собором и Уставом Церкви, а не собственным воображением или меняющимся настроением", - отметил представитель ПЦУ.

"А относительно "отзыва" -  это Постановление Поместного Собора не является договором или соглашением, которые можно разорвать. Так же и наследство и имя Киевского Патриархата принадлежит Поместной Церкви, а не является частной собственностью одного иерарха, которой он безуспешно стремится распоряжаться по своему усмотрению", - добавил Зоря.

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