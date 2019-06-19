ПЦУ проведет форум единства одновременно с "собором" Филарета

Источник: Корреспондент.net

Православная церковь Украины в четверг, 20 июня, проведет Всеукраинский церковно-общественный форум единства украинского православия. Он будет проходить параллельно с "собором Киевского патриархата", который созвал почетный патриарх ПЦУ Филарет.

О готовящемся форуме сообщил митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко), чья епархия выступила одним из организаторов форума.

"Форум призван донести обществу месседж о необходимости и важности церковного единства в условиях современной Украины и констатировать, что путь, очерченный томосом Константинопольской Матери-Церкви об автокефалии Православной церкви Украины, на сегодня является единственно верным и каноническим, который приведет к признанию Православной церкви Украины поместной церковью-сестрой в семье других поместных церквей", - говорится в сообщении митрополита.

Форум проводится с благословения предстоятеля ПЦУ Епифания.

Он будет проходить в конференц-зале возле Спасо-Преображенского собора в Киеве и начнется в 11:00.

Как сообщалось, в это же время во Владимирской церкви будет проходить "собор Киевского патриархата".

ПЦУ не признает это собрание как собор и призвала духовенство не участвовать в этом мероприятии.