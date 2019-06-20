ПЦУ проведет Синод из-за отделения Филарета

Источник: Корреспондент.net

Синод Православной церкви Украины соберется в понедельник, 24 июня, в связи с решением трех архиереев во главе с Филаретом восстановить Украинскую православную церковь Киевского патриархата. Об этом на брифинге в четверг, 20 июня, заявил заместитель главы управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий (Зоря), сообщает LB.

Он подчеркнул, что Филерет и пришедшие на его "собор" два архиерея отделились ото Православной церкви Украины, но они не в праве присваивать себе название Киевского патриархата.

"Произошло отделение небольшой части тех, кто принадлежал к единой поместной Украинской православной церкви в новую структуру, которая для того, чтобы подтвердить свои возможности и полномочия, присваивает себе историческое название УПЦ Киевского патриархата, но такой не является и быть не может", - озвучил он официальную позицию Православной церкви Украины.

По словам архиепископа, окончательное решение по поводу почетного патриарха Филарета, архиепископа Белгородского и Обоянского Иоасафа (Шибаева) и епископа Валуйского Петра (Москалева) и других участников собрания "УПЦ КП" будет принято на Синоде, созванном по этому поводу. Синод состоится 24 июня в Михайловском Златоверхом соборе.

Вместе с тем, архиепископ Зоря добавил, что называть произошедшее расколом не стоит.

"Раскол происходит, когда церковь разделяется из-за важные догматические или канонические вопросы. А когда три архиерея, два из которых представляют одну епархию в России с шестью приходами, собирают собрание, где принимает участие 200 человек, но реально их было меньше, то это отделение, а не разделение или раскол", - сказал Евстратий.

Также в четверг, 20 июня, на сайте ПЦУ было обнародовано заявление, в котором говорится, что патриарх Филарет не имеет полномочий созывать собор, а решения, принятые на этих сборах, являются с самого начала "ничтожными в юридическом и каноническом смысле этого слова, не порождают юридических последствий и не подлежат выполнению".

В заявлении также утверждается, что даже в соответствии с уже недействующим уставом Киевского патриархата, Филарет не имел полномочий созывать Помесный Собор единолично, а только вместе со священным Синодом УПЦ КП, большинство членов которого ныне являются членами Православной церкви Украины.

В ПЦУ призвали патриарха Филарета и лиц, принимавших участие в проведенном ним собрании, осознать разрушительные следствия таких действия и прекратить подрывать единство Церкви и украинского народа.