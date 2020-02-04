ПЦУ ввела ограничения для Рождества 25 декабря

Источник: Корреспондент.net

Синод ПЦУ не поддержал инициативу митрополита Луцкого и Волынского Михаила относительно служения в своей епархии рождественской литургии 25 декабря по новому стилю.

Члены синода назвали это "самовольным" и "единоличным" решением архиерея и "нарушением канонического порядка" и подчеркнули, что "непродуманное и поспешное внедрение календарной реформы может привести к углублению и появлению еще большего разделения среди украинцев".

В ПЦУ также определили границы возможного на этом этапе празднования Рождества по новому стилю.

"Синод разрешил там, где для этого есть объективные обстоятельства и пастырская необходимость, с благословения правящего архиерея 25 декабря нового стиля совершать лишь молебен с акафистом Рождеству Христову и исполнение колядок", - сообщает церковная пресс-служба.

Сегодня на заседании также создали Синодальную календарную комиссию и назначили ее руководителя - ректора Киевской православной богословской академии протоиерея Александра Трофимлюка. Как отметили в ПЦУ, такое решение продиктовано необходимостью внедрения календарной реформы.

"Необходимость внедрения календарной реформы в Православной Церкви Украины нужно взвешенно и конструктивно обсуждать, учитывая мнение общества. Для этого на очередном заседании Священного Синода под председательством Предстоятеля создали Синодальную календарную комиссию и назначили ее руководителя - ректора Киевской православной богословской академии протоиерея Александра Трофимлюка", - говорится в сообщении.