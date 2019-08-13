Пекин готовит армию. Кровавые протесты в Гонконге

Источник: Корреспондент.net

Международный аэропорт Гонконга отменяет все рейсы второй день подряд из-за тысяч протестующих, которые заняли терминалы.

Накануне мирные протесты обострились, полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ и резиновые пули. Между ними произошли столкновения, правоохранители стреляли с близкого расстояния.

Тем временем Пекин согнал в граничащий с Гонконгом город Шэньчжэнь внушительное число военной техники Народной вооруженной полиции. Ранее сообщалось, что китайская армия тренируется разгонять массовые акции протестов.



Китай нашел признаки терроризма

Десятую неделю в Гонконге не утихают протесты. В начале июня несколько сотен человек вышли на улицы из-за законопроекта об экстрадиции на материковый Китай. Протестующие считали, что если закон примут, то автономный Гонконг потеряет свою свободу и будет жить по общим правилам со всей страной.

Через несколько дней протестовать вышел каждый третий житель Гонконга. Власти пошли на уступки и отложили рассмотрение спорного законопроекта. Но теперь протестующие требуют демократические реформы. Подробно о требованиях в материале Гонконг накаляется.

11 августа более тысячи человек приняли участие в протестах в районе Шам Шуй, а также в квартале Козуэй-бэй. Мирная акция переросла столкновения с полицией, в результате девять человек получили ранения. Были задержаны около 200 протестующих.

Полиция применила для разгона демонстрантов слезоточивый газ, в том числе на нескольких станциях метро. Сами демонстранты бросали в полицию коктейли Молотова и камни.

Днем ранее также проходили протесты, масштабных беспорядков не было. В тот день полиция задержала 16 радикально настроенных демонстрантов.

В настоящий момент в аэропорту Гонконга собрались тысячи протестующих в черных масках и их число со временем только увеличивается. Некоторые надели повязки на глаза в связи с публикацией фотографии женщины с окровавленным глазом, в который, как считается, попала резиновая пуля полицейских.

Планировалось, что сидячая забастовка в пэропорту продлится три дня - она должна была закончиться в понедельник. Однако протестующие так и не покинули здание, полностью парализовав работу аэропорта.

Среди тех, кто принял участие в акции протеста, были и несколько сотрудников главного гонконгского авиаперевозчика, Cathay Pacific. Компания отстранила от работы одного пилота и уволила двух сотрудников аэропорта.

Аэропорт Гонконга, который выполняет более 200 рейсов в сутки в различные точки планеты, является одним из самых популярных в мире. Он дает Гонконгу пять процентов ВВП. Приостановка его работы наносит экономике административного района КНР ущерб в десятки миллионов долларов.

Демонстрации в целом также негативно влияют на экономическую ситуацию в Гонконге. Существенно упал туризм, убытки терпят рестораны и кафе. По словам главы местной администрации Кэрри Лам, влияние беспорядков на экономику можно сравнить с ударом цунами.

Власти Китая на этой недели заявили о признаках терроризма в рядах протестующих. Официальная газета Коммунистической партии Китая Жэньминь жибао пишет, что "внешние силы занимаются подстрекательством и устраивают беспорядки".

"Необходимо непременно остановить силы, выступающие против Китая и стоящие за беспорядками в Гонконге. У КНР достаточно средств и сил стремительно усмирить возможные волнения, а также разгромить коварные планы внешних сил", - говорится в заметке за 12 августа.

1 августа китайское издание Global Times опубликовало видео на котором китайская армия тренируется разгонять массовые акции протестов.

12 августа Global Times показало видео, которое демонстрирует, как Китай согнал в граничащий с Гонконгом Шэньчжэнь огромное количество военной техники Народной вооруженной полиции.По официальной версии, военную технику пригнали для проведения крупных учений. Для стоянки машин пришлось выделить местный стадион.