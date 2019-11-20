Пенс и Помпео знали о давлении на Киев – Сондленд

Источник: Корреспондент.net

Пять американских топ-чиновников знали о давлении на Украину по требованию президента Дональда Трампа в связи с его заинтересованностью по открытию расследования против Джо Байдена и его сына Хантера. Об этом сказал посол США в ЕС Гордон Сондленд во время открытых слушаний в Палате представителей Конгресса, сообщает CNN в среду, 20 ноября.

По его словам, осведомлены о давлении были вице-президент Майк Пенс, госсекретарь Майк Помпео, директор Административно-бюджетного управления Мик Малвани, министр энергетики Рик Перри и советник по нацбезопасности Джон Болтон.

"Все были в курсе событий. Это не было секретом", – сказал Сондленд.

Дипломат отметил, что обсуждал по электронной почте 19 июля вопрос о расследовании в Украине дела против семьи Байдена.

"Все были проинформированы по электронной почте 19 июля, за несколько дней до президентского звонка. Когда я общался с группой, я заранее сказал президенту Зеленскому, что в его разговоре с президентом Трампом необходимы гарантии "провести полностью прозрачное расследование" и "перевернуть каждый камень", – подчеркнул Сондленд.