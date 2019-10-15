15.10.2019
Пенс летит в Турцию из-за нападения на Сирию
Источник: Корреспондент.net
Вице-президент США Майк Пенс посетит Турцию "в течение 24 часов". Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает агентство AFP во вторник, 15 октября.
"Пенс поедет в Турцию в течение 24 часов", - сообщило агентство в твиттере.
В Турции заместитель президента США попытается договориться о прекращении огня в северной Сирии, где Анкара проводит военную операцию против сирийских курдов.
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