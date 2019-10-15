Пенс летит в Турцию из-за нападения на Сирию

Источник: Корреспондент.net

Вице-президент США Майк Пенс посетит Турцию "в течение 24 часов". Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает агентство AFP во вторник, 15 октября.

"Пенс поедет в Турцию в течение 24 часов", - сообщило агентство в твиттере.

В Турции заместитель президента США попытается договориться о прекращении огня в северной Сирии, где Анкара проводит военную операцию против сирийских курдов.