Пенсионерам старше 80 лет назначили доплаты

Источник: Корреспондент.net

Ежемесячное пособие одиноким пенсионерам старше 80 лет, нуждающимся в постороннем уходе, будет выплачиваться в размере 685 грн. Такое решение в среду, 29 июля, принял Кабинет министров.

Сумма ежемесячной государственной социальной помощи утверждена в размере 40% прожиточного минимума для утративших трудоспособность. Выплаты будут назначаться и выплачиваться с 1 января 2020 года.