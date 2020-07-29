29.07.2020
Пенсионерам старше 80 лет назначили доплаты
Источник: Корреспондент.net
Ежемесячное пособие одиноким пенсионерам старше 80 лет, нуждающимся в постороннем уходе, будет выплачиваться в размере 685 грн. Такое решение в среду, 29 июля, принял Кабинет министров.
Сумма ежемесячной государственной социальной помощи утверждена в размере 40% прожиточного минимума для утративших трудоспособность. Выплаты будут назначаться и выплачиваться с 1 января 2020 года.
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