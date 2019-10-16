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16.10.2019

Пенсия за год практически не изменилась

Источник: Корреспондент.net

Размер средней пенсии в третьем квартале 2019 года составил 3019 гривен, что практически равно показателям прошлого года, сообщает пресс-служба Пенсионного Фонда Украины.

Отмечается, что в третьем квартале 2019 года размер средней пенсионной выплаты в Украине вырос на 14 гривен - до 3019,62 гривны в месяц. Пенсия по возрасту выросла за июль-сентябрь 2019 на семь гривен - до 3016,46 гривны в месяц.

В ПФУ также сообщили, что наиболее высокие пенсии в Украине получают жители Киева, Донецкой и Луганской областей - соответственно 4167 гривен, 3963 гривны и 3670 гривен в месяц. Самые низкие пенсии получают пенсионеры с в Тернопольской области 2323 гривен в месяц.

В то же время большинство украинских пенсионеров получают пенсии в размере 1500-2000 гривен в месяц. Таких в Украине 4,77 миллиона человек или 42% от общей численности пенсионеров. Более 75 тысяч пенсионеров получают пенсии в размере до 1500 гривен. У 244,6 тысячи пенсионеров размер ежемесячной пенсии превышает 10 тысяч гривен.

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