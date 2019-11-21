Пентагон ускорит предоставление помощи Украине

Источник: Корреспондент.net

Пентагон ускорит процесс предоставления помощи Украине.

"Конгресс не давал указаний по ускорению этих обязательств. Министерство обороны США ускоряет процесс оказания помощи Украине, чтобы деньги поступили как можно быстрее - в соответствии с процедурами исполнения сделок, предусмотренных законом", - отметил он.

Ранее Пентагон сообщил комитетам Конгресса о том, что 35,2 миллиона долларов из 250 миллионов, выделенных через фонд Инициатива безопасности помощи Украине и задержанных Административно-бюджетным управлением по указанию Белого дома, остаются неиспользованными.