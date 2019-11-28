28.11.2019
Пентагон увеличит военную помощь Украине
Источник: Корреспондент.net
Пентагон увеличит финансирование программ в Украине и Грузии после сокращения взносов в коллективный бюджет НАТО, сообщает в четверг, 28 ноября, американское агентство CNN.
По словам одного из чиновников Пентагона, в американском оборонном ведомстве рассматривают возможность траты сэкономленных средств на другие усилия США в сфере обороны и безопасности в Европе. Речь идет и о финансировании оборонных программ в Украине и Грузии.
Отмечается, что Белый дом уже согласовал с НАТО новую формулу взносов в общий бюджет альянса.
Ранее сообщалось, что США решили сократить размер взноса в коллективный бюджет НАТО. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил это после переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Так, Вашингон будет уплачивать в бюджет альянса 16% вместо 22% коллективного бюджета.
Кроме того, Столтенберг заявлял, что странам альянса следует повышать расходы на оборону, чтобы не допустить повторения крымского сценария. По словам генсека НАТО, страны-участницы альянса уже пятый год подряд повышают оборонные расходы.
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