Переговоры Путина и Зеленского завершились

Источник: Корреспондент.net

В Елисейском дворце в Париже завершилась двусторонняя встреча президентов Украины и России - Владимира Зеленского и Владимира Путина, пишет в понедельник.

Встреча лидеров стран длилась более часа. По крайней мере в части переговоров участвовали представители Нафтогаза (Андрей Витренко), Газпрома (Алексей Миллер) и украинский и российский министры, отвечающие за вопросы энергетики (Алексей Оржель и Александр Новак).

После переговоров с участием делегаций президенты Путин и Зеленский провели переговоры тет-а-тет, которые продолжались менее получаса.

Результаты переговоров пока не сообщаются.