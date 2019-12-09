09.12.2019
Переговоры Путина и Зеленского завершились
Источник: Корреспондент.net
В Елисейском дворце в Париже завершилась двусторонняя встреча президентов Украины и России - Владимира Зеленского и Владимира Путина, пишет в понедельник.
Встреча лидеров стран длилась более часа. По крайней мере в части переговоров участвовали представители Нафтогаза (Андрей Витренко), Газпрома (Алексей Миллер) и украинский и российский министры, отвечающие за вопросы энергетики (Алексей Оржель и Александр Новак).
После переговоров с участием делегаций президенты Путин и Зеленский провели переговоры тет-а-тет, которые продолжались менее получаса.
Результаты переговоров пока не сообщаются.
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