Найти

21.07.2019

Перемирие на Донбассе: ОБСЕ фиксирует нарушения

Источник: Корреспондент.net

Мониторинговая миссия ОБСЕ заявляет о нарушениях режима прекращения огня на Донбассе с с начала перемирия 21 июля. Об этом сообщается на сайте миссии по состоянию на 16:00.

Согласно отчету, миссия зафиксировала в целом 75 нарушений режима прекращения огня (3 взрыва, 21 снаряд и 51 выстрел из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия).

Практически все нарушения режима прекращения огня (74, включая 2 взрыва) зафиксировано в период между 00:01 и 8:00 в Луганской области, в районах к востоку от н.п. Попасная (подконтрольный правительству, 69 км к западу от Луганска) и возле н.п. Золотое (подконтрольный правительству, 60 км к западу от Луганска).

В период между 8:01 и 12:00 СММ зафиксировала 1 взрыв в Донецкой области недалеко от н. п. Авдеевка (подконтрольный правительству, 17 км к северу от Донецка). В период между 12:01 и 16:00 не было зафиксировано ни одного нарушения режима прекращения огня.

"Миссия продолжает следить за ситуацией с безопасностью", - говорится в отчете.

Новости раздела
Война
21.07.2019
Перемирие на Донбассе: ОБСЕ фиксирует нарушения
Наблюдатели ОБСЕ заявляют о 75 случаях нарушения режима прекращения огня по состоянию на 16:00.
Война
20.07.2019
Обострение в ООС: 26 обстрелов, ВСУ понесли потери
Украинские военные открывали ответный огонь. По данным разведки, были ранены два сепаратиста.
Война
19.07.2019
За две недели на Донбассе погибли трое гражданских
В июле на востоке Украине резко увеличилось количество гибели гражданского населения. За полгода погибли 7 человек, а за две недели - 3.
Война
15.07.2019
На Донбассе за день семь обстрелов, двое раненых
Враг вел огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Война
13.07.2019
На КПП на Донбассе застряли 250 автомобилей
Все КПВВ на линии разграничения открылись согласно летнему графику работы и функционируют в штатном режиме.
Война
13.07.2019
На Донбассе за день шесть обстрелов, двое раненых
Враг применял минометы калибра 120 мм, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Война
07.07.2019
На Донбассе за сутки пострадали пять бойцов ВСУ
Подразделения ВСУ открывали ответный огонь. По данным разведки, были уничтожены три сепаратиста.
Война
01.07.2019
В зоне ООС подбит санитарный Hummer, есть жертвы
Обстрел санитарных автомобилей является нарушением международного гуманитарного права, отметили в штабе ООС.
Война
29.06.2019
Штаб ООС показал обстрелянное село Золотое-4
В результате разрыва гранаты разрушена крыша и повреждены окна, фронтон стены и забор жилого дома.
Война
26.06.2019
День в ООС: более 20 обстрелов, потерь нет
Враг применял артиллерию калибра 122 мм, минометы калибра 120 и 82 мм, а также из гранатометы, БМП, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Война
23.06.2019
Сутки в ООС: 31 обстрел, один погибший, 8 раненых
Подразделения ВСУ открывали ответный огонь. По данным разведки, один сепаратист был ранен, а также ВСУ уничтожили беспилотник и повредили бронемашину сепаратистов.
Война
21.06.2019
На Донбассе девять обстрелов за день
Один украинский военный получил боевую травму. Украинские подразделения дали адекватный ответ на обстрелы противника.
Обострение в ООС: 26 обстрелов, ВСУ понесли потери | Под Мариуполем прекратились взрывы на складе боеприпасов