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07.05.2020

Перенос, но по почте. Скандал с выборами в Польше

Источник: Корреспондент.net

Соседняя Польша таки перенесла из-за коронавируса президентские выборы, которые были запланированы на 10 мая. Но пока говорят, что перенесла ненадолго. Правящая партия Право и долгое время была непреклонна - перенос невозможен. Даже удалось провести закон о голосовании по почте, но выборы все равно не состоятся.

Давление

Против проведения выборов в эпидемию, и против голосования по почте выступала польская оппозиция и партнеры Польши. К бойкоту президентских выборов, призывал бывший премьер-министр Польши и экс-президент Европейского совета Дональд Туск, отметив, что "ситуация, которую подготовило правительство, не будет иметь ничего общего с выборами", а еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что если президентские выборы в Польше состоятся в нынешних условиях, они могут не соответствовать целому ряду международных стандартов.

Кандидат в президенты Польши от крупнейшей оппозиционной партии Гражданская платформа Малгожата Кидава-Блонская заявила, что не будет участвовать в выборах 10 мая, если голосование будет происходить по почте. 

В итоге правящая коалиция таки сдалась. "Из-за отклонения оппозицией всех конструктивных предложений, позволяющих провести президентские выборы этого года в течение конституционного периода, партии Право и справедливость и Соглашение Ярослава Говина подготовили решение, которое обеспечит полякам возможность участвовать в демократических выборах", - говорится в заявлении коалиции.

Но от идем проводить выборы по почте власти все равно не отказались. Планируется, что “спикер Сейма Республики Польша объявит новые президентские выборы как можно скорее" и проводиться они будут в заочной форме (по почте) "в интересах безопасности поляков и в соответствии с эпидемиологической ситуацией".

Голосование по почте

Накануне Сейм Польши, нижняя палата парламента, как раз проголосовал за принятие законопроекта, который позволит провести выборы президента почтовым голосованием. Теперь законопроект направят на подпись президенту.

Причем ранее Сенат, верхняя палата парламента, проголосовал против законопроекта. Но Сейм сумел преодолеть это вето.  В случае подписания президентом нового законопроекта дата выборов будет объявлена ​​позже.

Сейчас прогнозируют, что новое голосование будет назначено на 12 июля. По идее, в июле эпидемиологическая ситуация должна стабилизироваться. Но выборы все равно хотят проводить по почте.

Риски

По мнению польских экспертов, новые выборы создают и новые риски, и новые возможности.

Самый большой риск - Польша может попасть в ситуацию "безпрезидентства". Действующий президента Анджей Дуда вступил на президентский пост 6 августа 2015. Соответственно, крайне желательно провести выборы и привести к присяге нового президента до 6 августа.

Для политических раскладов важно, что партии могут поменять своих выдвиженцев. В первую очередь это касается ведущей оппозиционной силы - Гражданской платформы.

Плюс до сих пор непонятно, какими будут рейтинги власти и оппозиции через два месяца. А точнее - как повлияет на поддержку власти экономический кризис. Ранее у Дуды был крайне положительный рейтинг - на уровне 63%, что означает легкую победу уже в первом туре. Но коронавирус может все изменить.

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