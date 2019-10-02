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02.10.2019

Перезапуск НАПК и декларации. Что приняла Рада

Источник: Корреспондент.net

Ни формулой Штайнмайера единой. Верховная Рада ударно поработала в среду, 2 октября, и приняла ряд важных законопроектов.

Новое НАПК

Верховная Рада приняла закон, который меняет форму управления Национальным агентством по предупреждению коррупции.

Согласно изменениям, руководить деятельностью НАПК вместо членов будет председатель, которого назначает и увольняет Кабинет министров. Итак, форма управления НАПК будет изменена с коллегиальной на единоличную.

В законе прописано требования и ограничения для претендентов на должность председателя Нацагентства. Его будут назначать на четыре года. Одно и то же лицо не может занимать эту должность дважды подряд, а одним из оснований для увольнения будет вывод комиссии по проведению независимой оценки эффективности деятельности НАПК о неэффективности такой деятельности. Глава агентства сможет назначить себе трех заместителей.

Закон вступает в силу на следующий день после публикации. С вступлением в силу данного закона досрочно прекращаются полномочия членов НАПК, руководства его аппарата, членов общественного совета при агентстве.

В течение двух месяцев Кабинет министров будет обеспечивать проведение конкурса по отбору председателя НАПК. При этом в течение пяти рабочих дней со дня вступления в силу закона Кабмин назначает временно исполняющего обязанности председателя НАПК.

Большое количество изменений предлагается внести и в закон о предотвращении коррупции.

Его действие распространено на должности в Офисе президента Украины, которых назначает и освобождает глава государства, а также на должности патронажной службы по закону о государственной службе и на помощников судей.

Госфинансирование партий

В этом же законопроекте также содержится норма об отмене государственного финансирования партий, которые не преодолели 5% порог на выборах в Верховную Раду. Ранее было 2%.

Так что теперь госфинансирование не получат партия Шария, партия Свобода, Радикальная партия Олега Ляшко, Украинская стратегия Гройсмана, Оппозиционный блок.

Кроме того, изменения предусматривают сокращение объемов госфинансирования политических партий.

Если раньше этот объем определялся по формуле "две сотых от минимальной заработной платы, помноженные на общее количество избирателей по многомандатному избирательному округу на последних выборах в Раду", то теперь коэффициент уменьшен до одной сотой.

 

Государственное финансирование политических партий вводилось в Украине как элемент борьбы с политической коррупцией и вывода политсил из-под контроля олигархов, однако в конце концов эта практика подверглась значительной критике.

Петиция на сайте президента с призывом отменить или приостановить финансирование партий из госбюджета летом собрала более 25 000 подписей.

Большая приватизация

Во вторник депутаты большинством голосов отменили закон о перечне государственных предприятий, не подлежащих приватизации. В нем упоминались около тысячи объектов, находящихся в государственной собственности.

Кроме того, принятый закон вносит изменения в закон "О приватизации государственного и коммунального имущества".

В новой редакции говорится, что приватизации не могут подлежать объекты спортивной инфраструктуры, предприятия по изготовлению и ремонту вооружения, а также объекты, расположенные на временно оккупированных территориях (до момента, пока Украина не восстановит контроль над ними).

Принятие закона - шаг к масштабной приватизации объектов государственной собственности, которую ранее анонсировали президент Владимир Зеленский и премьер Алексей Гончарук.

В программе правительства, обнародованном на сайте парламента, говорится, что в ближайшие годы власти намерены ликвидировать более тысячи убыточных госпредприятий, еще сотни - приватизировать.

Земля

Рада включила в повестку дня сессии правительственный законопроект об отмене моратория на покупку-продажу сельскохозяйственных земель.

Им предлагается с 1 октября 2020 года отменить запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Возможность покупать землю будет у украинских физических и юридических лиц, территориальных общин и государства.

Законопроектом предусмотрено преимущественное право арендатора на покупку земли.

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