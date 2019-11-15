Найти

15.11.2019

Первый разговор Трампа с Зеленским. Полный текст

Источник: Корреспондент.net

Белый дом 15 ноября опубликовал пересказ первого разговора президента США Дональда Трампа с только что избранным президентом Украины Владимиром Зеленским. Эта беседа состоялась 21 апреля 2019 года - за три месяца до июльского разговора, который стал поводом для начала процедуры импичмента Трампа.

Обещая опубликовать пересказ апрельского разговора, Трамп называл его "более важным".

Текст записи телефонного разговора - не дословная транскрипция разговора, он составлен на основе записок и воспоминаний дежурных офицеров Оперативного штаба и Совета национальной безопасности США, на которых возложены обязанности по ведению записи.

На точность записей влияет целый ряд факторов, в том числе неполадки связи и варианты интерпретации или перевода услышанной информации. В разговоре участвовал переводчик, различия в переводе могут привести к незначительным различиям в конкретном значении фраз.

Стенограмма была опубликована во время публичных слушаний в рамках процедуры импичмента Трампа, которые проводятся в спецкомитете Палаты представителей Конгресса США. Сегодня в них участвует бывший чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Мари Йованович.

Корреспондент.net публикует перевод стенограммы первого разговора Трампа с Зеленским.

 

Трамп: Хочу поздравить вас с отличным результатом и с потрясающими выборами.

Зеленский: Рад вашему звонку. Большое спасибо. Очень рад вас слышать, спасибо за поздравления.

Трамп: Просто невероятные были выборы.

Зеленский: Спасибо большое еще раз. Как видите, мы очень старались. Вы послужили для нас отличным примером.

Трамп: Уверен, у вас отлично получится. У меня много друзей в Украине, которые знают и любят вас. У меня много друзей из Украины, которые, прямо скажем, были уверены в вашей победе. Удивительно, чего вам удалось добиться.

Да, в каком-то смысле я добился чего-то подобного. Мы достигли невероятного прогресса в США - экономика сейчас в лучшем состоянии за всю историю. Хочу поздравить вас. Не сомневаюсь, что вы будете замечательным президентом.

Зеленский: Прежде всего, большое спасибо еще раз за поздравления. Украина - независимая страна, и мы сделаем все для нашего народа. Вы, как я уже сказал, служите для нас отличным примером. Мы надеемся добиться тех же результатов, что и вы.

Вы всегда будете оставаться отличным примером для многих. Вы - отличный пример для наших управленцев. Также хочу пригласить вас на инаугурацию, если получится. Понимаю, вы очень заняты, но если сможете приехать на церемонию инаугурации, будет здорово - что вы будете с нами в этот день.

Трамп: Очень приятно. Я выясню, так что скажите, когда все состоится, - мы как минимум пришлем отличного представителя. Или даже не одного представителя от Соединенных Штатов, которые будут там в этот великий день. Мы как минимум кого-нибудь пришлем - чиновника очень-очень высокого уровня, который будет с вами. Это правда невероятный день и невероятное достижение.

Зеленский: Спасибо еще раз, мы будем ждать вашего визита или визита делегации высокого уровня. Но нашу замечательную страну нельзя просто описать словами. Тут такие милые, добрые и дружелюбные люди, очень вкусная кухня. Украина просто потрясающая. Словами нашу страну не описать, так что вам лучше будет увидеть ее своими глазами. Если сможете приехать, было бы отлично. Еще раз приглашаю вас.

Трамп: Согласен по поводу вашей страны, жду с нетерпением. Когда я проводил конкурс Мисс Вселенная, всегда были отличные люди. Украина всегда была хорошо представлена. Когда вы там обустроитесь, я хотел бы пригласить вас в Белый дом. Нам надо многое обсудить, мы вас во всем поддержим.

Зеленский: Спасибо вам за приглашение. Мы его принимаем и с нетерпением ожидаем поездки. Спасибо еще раз. Вся команда и я лично ждем этой поездки. Снова спасибо за поздравления.

Но я все равно считаю, что было бы отлично, если бы вы приехали к нам в важный день инаугурации. Результаты [выборов] просто невероятные - очень впечатляющие для нас. Было бы потрясающе, если бы вы смогли быть с нами в этот день.

Трамп: Отлично. Мы скоро вам ответим и в любом случае очень скоро увидимся. Поздравляю. Прошу, передайте за меня привет украинскому народу и вашей семье. Передайте, что я желаю им всего наилучшего.

Зеленский: Спасибо еще раз. Удачного вам перелета.

Трамп: Всего вам хорошего, желаю вам удачного выступления сегодня. Всего хорошего, скоро увидимся.

Зеленский: Большое спасибо. Мне будет непросто, но я подучу английский - и говорить мы будем по-английски. Большое спасибо.

Трамп: (смеется) Очень рад слышать! Очень хорошо. Я бы на вашем языке не смог. Очень впечатляет. Большое спасибо.

Зеленский: Большое спасибо. Скоро увидимся.

Трамп: Хорошего дня. Удачи.

Зеленский: До свидания.

Новости раздела
Украина
15.11.2019
Турция продолжит разведку месторождений на Кипре вопреки санкциям ЕС
Санкции ЕС не повлияют на планы Анкары по разведке месторождений в регионе, заявили в Турции.
Украина
15.11.2019
Первый разговор Трампа с Зеленским. Полный текст
Разговор президентов США и Украины состоялся 21 апреля. Американский лидер считает его "более важным", чем тот, который привел к запуску импичмента.
Украина
15.11.2019
У Зеленского подтвердили дату нормандской встречи
Президенты Украины и Франции обсудили дату встречи лидеров стран нормандского формата.
Украина
15.11.2019
Кабмин назначил представителя в Верховной Раде
Представителем Кабинета министров в Верховной Раде стала народная депутат Елена Шуляк, которая является замом главы Комитета Рады по вопросам организации государственной власти.
Украина
15.11.2019
ЧП в Балаклее: стало известно о ранениях саперов
В результате взрывов погибли двое военных, четверо получили ранения. Троих из них доставили в харьковскую больницу.
Украина
15.11.2019
Уровень безработицы среди украинцев снижается
Согласно отчету Госстата, на одну вакансию все еще претендуют три человека. При этом общее количество безработных снизилось.
Украина
15.11.2019
Зеленский подписал закон о разделении Нафтогаза
Глава государства подписал принятый ранее парламентом закон об анбандлинге Нафтогаза.
Украина
15.11.2019
СМИ узнали повестку нормандской встречи
Путин намерен говорить об особом статусе "ЛДНР" и его закреплении в Конституции Украины, а также об амнистии сепаратистов.
Украина
15.11.2019
В ОП сообщили подробности разговора с Макроном
Президент Франции подчеркнул, что что Украина выполнила все необходимые условия для того, чтобы саммит в нормандском формате состоялся.
Украина
14.11.2019
В ООН приняли проект новой резолюции по Крыму
В новом документе впервые применяется термин "агрессия" в отношении АРК Крым, а также вводятся новые положения и требования к РФ.
Украина
14.11.2019
Зеленский обсудил с послами G7 реформы в Украине
Глава государства рассказал о борьбе с коррупцией, судебной реформе и непопулярных, но важных законах.
Украина
14.11.2019
НАБУ: Экс-нардепа Онищенко вскоре вернут в Украину
Бывший нардеп проиграл все суды в Испании и будет экстрадирован, уверяет директор НАБУ Сытник.
У Зеленского подтвердили дату нормандской встречи | Турция продолжит разведку месторождений на Кипре вопреки санкциям ЕС